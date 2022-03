Quatro dicas para reavivar a sua vida sexual

Conversar com o parceiro sobre sexo é fundamental, aconselham os especialistas. Não tenha vergonha, também, de apostar na novidade — dentro e fora do quarto.

No início da pandemia, muitos casais, que acompanhei na clínica, mencionaram estar a fazer menos sexo do que era habitual. Estavam ocupados com outras preocupações existenciais e problemas emocionais. Mas à medida que o mundo começa a reabrir e a Primavera está no ar, o interesse por sexo começa a ressurgir. “Pergunto-me se alguma vez voltaremos a ter sexo regular”, “ficámos sem uma rotina e não sei como falar no assunto”, e “não me sinto sexy depois de tudo o que passámos, mas gostaria” são alguns dos lamentos que ouço.