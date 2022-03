Bolsa russa retoma negociação normal segunda-feira, mas ainda com horário mais curto

Depois de ter iniciado a negociação na última quinta-feira com apenas 33 das 50 empresas que integra o principal índice, o Moex, o banco central russo deu garantias este sábado de que a bolsa retomará as negociações na segunda-feira, com acções e títulos russos no modo normal, embora ainda com menos tempo de funcionamento. O período de negociação durará entre as 9h50 às 13h50, hora local, avançou a instituição.

A garantia é dada depois de nesta sexta-feira os títulos em negociação terem registado novas desvalorizações, como foi o caso da companhia aérea Aeroflot, que perdeu cerca de metade do seu valor de mercado desde o início do conflito, há 31 dias.

Para além da limitação do horário de negociação, o banco central deu ainda conta que se manterá a proibição de vendas a descoberto, ou short selling, na linguagem dos mercados, operações que habitualmente provocam fortes desvalorizações nos títulos, embora também possam gerar movimentos de valorização.

E os investidores estrangeiros, ou não residentes, também vão continuar impedidos de vender os seus títulos até 1 de Abril. No final do ano passado, de acordo com dados oficiais russos citados pelo Finantial Times, os investidores estrangeiros detinham 86 mil milhões de dólares (cerca de 78 mil milhões de euros ao câmbio actual) em títulos de empresas cotadas na bolsa de Moscovo.

A negociação da bolsa russa foi suspensa a 28 de Fevereiro, quatro dias depois do início da invasão da Ucrânia, e reaberta parcialmente a 24 de Março.

O governo russo já disse que pretendia intervir no mercado, através de compras pelo fundo soberano, de forma a estancar a desvalorização das empresas nacionais.

Entre as sanções aplicadas pelos Estados Unidos da América, Reino Unido e os Estados-membros da União Europeia, entre outros, incluem a proibição de acesso de parte dos bancos russos ao sistema de mensagens para transacções internacionais SWIFT e, principalmente, o congelamento das reservas de divisas estrangeiras detidas pelo banco central russo na Europa e nos Estados Unidos, bem como das contas e bens de oligarcas russos.