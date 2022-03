O regresso de Eriksen à selecção da Dinamarca fez-se com um golo

Países Baixos venceram jogo particular por 4-2, mas o momento da noite pertenceu ao criativo dinamarquês.

A Dinamarca voltou neste sábado a celebrar um dos seus heróis desportivos. Em Amesterdão, num jogo particular diante dos Países Baixos, a Dinamarca averbou uma derrota por 4-2, mas o momento da noite surgiu aos 48’. Christian Eriksen, médio que voltou ao futebol depois de uma paragem cardiorrespiratória no Euro 2020, fez o segundo golo dinamarquês, apenas três minutos depois de ter sido lançado em campo.

Foi um regresso emocionante para um jogador que esteve perto de concluir precocemente a carreira e que acabou por abandonar a Série A (e o Inter Milão) em virtude do episódio cardíaco de que foi vítima e que deixou em choque o mudo do futebol. Eriksen, durante anos capitão da selecção da Dinamarca, retomaria, porém, a actividade futebolística em Inglaterra, ao serviço do Brentford.

Aos 30 anos, Christian Eriksen está a ter uma espécie de segunda vida desportiva também na selecção. Foi convocado por Kasper Hjulmand para o duplo compromisso (ambos jogos particulares) desta janela internacional, mas esteve em dúvida para este encontro nos Países Baixos por estar ainda a recuperar de uma infecção por covid-19.

Ultrapassado o período de isolamento, Eriksen foi integrado nas escolhas para o jogo com os Países Baixos, mas começou no banco. Ao intervalo, porém, foi chamado para o lugar de Lindström e não demorou a deixar marca no jogo. Aos 48’, aproveitou um passe de Olsen para marcar, colocando o placard em 3-2.

INT: Eriksen entra em campo

47': Eriksen marca com o seu primeiro toque na bola



287 dias depois do susto no Euro 2020... Que momento! pic.twitter.com/6ye6C3UcnY — B24 ???? (@B24PT) March 26, 2022

Os Países Baixos ainda haveriam de voltar a marcar e vencer o encontro por 4-2, mas o momento alto da noite foi dinamarquês. Mesmo com a tremenda experiência de Eriksen com a camisola da selecção (109 jogos), este terá sido seguramente um dos mais marcantes.