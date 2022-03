“O Museu do Caramulo agora já parece um museu do século XXI”

É verdade que a maioria dos visitantes que por estes dias continua a deslocar-se ao Museu do Caramulo ainda o faz primordialmente por causa da vistosa colecção de automóveis antigos. Mas desde 1959, e sobretudo agora, desde a sua reabertura ao público no início de Março, o museu instalado nesta vila-sanatório do distrito de Viseu justifica uma atenção mais demorada às outras vertentes do seu acervo. E elas são múltiplas: arqueologia e egiptologia, cerâmica europeia e chinesa; escultura, pintura, desenho e gravura; arte portuguesa e europeia de diferentes épocas, do século XVI até à contemporaneidade, e, então sim, os automóveis, mas também as motos, as bicicletas, os triciclos e os brinquedos-miniatura, além ainda de uma colecção particular de bengalas...