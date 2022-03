De Gil Vicente a Jorge Silva Melo, de Vinhais a Ponta Delgada, este domingo festeja-se o Dia Mundial do Teatro

Escolhido este ano para dirigir ao mundo a tradicional mensagem do dia 27 de Março, o encenador americano Peter Sellars defende que o palco deve ser, mais do que lugar de entretenimento, um espaço de partilha e de igualdade.

Peças de teatro para todos os gostos, leituras encenadas, espectáculos de rua, lançamento de livros, exposições e outras actividades – de uma maratona de leitura dos Lusíadas no Teatro Nacional D. Maria II a uma conversa sobre Jorge Silva Melo no Teatro São Luiz – marcam este domingo, um pouco por todo o país, o Dia Mundial do Teatro, instituído em 1962 pelo Instituto Internacional do Teatro (ITT), que todos os anos convida uma figura do meio para escrever uma mensagem, missão confiada este ano ao encenador americano Peter Sellars.