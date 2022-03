Jovem desaparecido no Algarve foi encontrado sem vida. Não há indícios de crime

A GNR encontrou, esta sexta-feira, o corpo de Harry Bradley, de 22 anos, no fundo de um poço, num campo em São Bartolomeu de Messines, noticiou o Jornal de Notícias. Fonte desta polícia confirmou ao PÚBLICO que o corpo foi encontrado pelas 7h55 e que não há indícios de crime. O cão do jovem, que o acompanhava na última vez que foi visto, também morreu no mesmo local.

Harry Bradley, que vivia com a família em Paderne, Albufeira, foi visto pela última vez no dia 16 de Março, há mais de uma semana, quando saiu de casa, no seu automóvel e acompanhado do cão. Os pais lançaram o alerta, quando ele não regressou, pedindo ajuda à GNR e aos jornais locais. Desde esse dia que tem havido buscas intermitentes pelo jovem, mas a descoberta do seu Citroën Berlingo, na tarde de quarta-feira, foi decisiva para encontrar o corpo do jovem.

Ao PÚBLICO, o major Abel Adriano, do comandante territorial da GNR de Faro, explica que as buscas se centraram inicialmente na zona de Paderne, onde o jovem residia, mas que foram depois dirigidas para a zona de Messines, graças à detecção do sinal de telemóvel do jovem, que estava com ele. “É uma zona vasta, mas foi este sinal que permitiu focar as buscas e concretizar a localização”, explicou.

Esta quinta-feira, pelas 17h, os militares da GNR encontraram a viatura do jovem, devidamente estacionada e fechada, o que permitiu centralizar ainda mais as buscas. Esta manhã, pelas 7h55, um elemento da GNR acompanhado de um cão-polícia de serviço localizou, finalmente, o britânico e o seu cão no fundo de um poço.

O resgate está agora a ser efectuado e o corpo do jovem deverá ser sujeito a autópsia, mas a GNR garante que não há qualquer indício de crime.