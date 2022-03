Covid-19 em Portugal: menos casos e menos internados, mas mais mortos

Portugal registou, entre 15 e 21 de Março, 75.276 casos de infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2, 137 mortes associadas à covid-19, mais internamentos mas menos casos em unidades de cuidados intensivos, indicou esta sexta-feira a Direcção-Geral da Saúde (DGS).

Segundo o boletim epidemiológico semanal, o número de casos confirmados de infecção desceu 3189 em relação à semana anterior, registando-se, no entanto, um aumento de 13 mortes na comparação entre os dois períodos.

Quanto à ocupação hospitalar em Portugal continental por covid-19, a DGS passou a divulgar às sextas-feiras os dados dos internamentos referentes à segunda-feira anterior à publicação do relatório e com base nesse critério o boletim indica que, na última segunda-feira, estavam internadas 1164 pessoas, mais 24 do que no mesmo dia da semana anterior, e 64 doentes estavam em unidades de cuidados intensivos, menos dois.