O Governo da caixa-forte

É um Governo ligeiramente mais conciso, que ganha a medalha da paridade, mas que fundamentalmente sai reforçado no seu núcleo político. E estará concentrado num edifício caixa-forte, que só existe graças ao ex-ministro das Finanças Ernâni Lopes

António Costa chamou-lhe “um Governo de combate, mais conciso, com um forte núcleo político”. Traduzindo do “politiquês”, o líder socialista, com uma maioria absoluta, fez o Governo que quis sem se preocupar em agradar à “geringonça” e rodeou-se de uma série de homens e mulheres de confiança que lhe dão garantias que obedecem à mesma batuta. Chama-se a isso eliminar riscos e concentrar o poder onde mais interessa.