Jerónimo alerta que membros do novo Governo podem “perder brilho”

Líder do PCP defendeu que mais importante do que a composição do Governo são as políticas que serão seguidas.

O secretário-geral comunista considerou esta sexta-feira que é necessário olhar para as políticas do próximo Governo em vez de olhar para rostos, mas advertiu que há governantes que são “pessoas conhecedoras”, mas acabam por “perder brilho”.

“Isto não pode ser resumido a caras, interessa é saber das políticas, designadamente se cada ministério, sob a orientação geral do primeiro-ministro, dá ou não resposta aos problemas nacionais. A nossa preocupação é saber se este novo Governo, com estas novas caras, vai responder ao problema da necessidade de valorização dos salários e dos direitos de quem trabalha”, sustentou Jerónimo de Sousa.

À margem de uma visita à Associação Humanitária de Bombeiros Mistos do Concelho do Seixal, o secretário-geral do PCP acrescentou que o Governo também tem de olhar para a produção própria do país como uma “questão estratégica” para Portugal, “em vez de pensar só nas importações”.

Contudo, o dirigente comunista adverte que há governantes no próximo executivo socialista que podem acabar por “perder brilho”. “Por experiência própria, durante décadas conheci muitos governos e governantes, particularmente governantes, que até pareciam ser pessoas conhecedoras, pessoas e fundo, mas, na prática, lidando com a realidade, acabavam por perder brilho”, concretizou.

Jerónimo de Sousa fez a habitual visita às instalações desta corporação de bombeiros voluntários, depois de uma reunião que durou aproximadamente uma hora. No final, reivindicou apoios do Estado para os bombeiros voluntários conseguirem fazer face ao aumento dos combustíveis: “O “gasóleo verde” pode ser também o gasóleo de emergência, de urgência!”.

O “gasóleo verde”, designação pela qual é vulgarmente conhecido, é gasóleo que pode ser adquirido com redução ou isenção total do imposto especial de consumo no momento de abastecimento.