Fernando Rosas: “Uma Alemanha rearmada é um perigo. Respeito as lições da História”

O fundador do Bloco de Esquerda diz que a América está a ganhar a guerra na Ucrânia e a Rússia a perder. Acha que o rearmamento da Alemanha é de “uma gravidade enorme” e lembra o que se passou na I e II Guerras Mundiais.

Fernando Rosas insurge-se contra o que considera ser um ambiente “mccarthista”, em que “quem não está com a NATO é de Moscovo”. “A guerra não é nada favorável aos partidos de esquerda, independentemente das diferenças que existem na maneira de encarar a invasão da Rússia à Ucrânia”, afirma o historiador em entrevista ao Interesse Público, a que pode assistir no site do PÚBLICO.