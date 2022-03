O papel que a ONU pode ter

A ONU ou Nações Unidas é uma organização intergovernamental criada para promover a cooperação internacional entre os respectivos países. Dela fazem parte, entre muitos outros, a Rússia e a Ucrânia. Tendo em conta a barbárie que se verifica na Ucrânia, seria de todo desejável que a ONU, na pessoa do seu secretário-geral, se deslocasse aos dois países no sentido de procurar o restabelecimento da desejada paz. Diria mais, é uma obrigação para bem do mundo, atenta a génese desta organização e a gravidade do conflito.

Diogo de Macedo, Lisboa

A guerra na Ucrânia

A Rússia deve parar a guerra de imediato e passar a usar a diplomacia para solucionar o problema Ucrânia. Todos os países que estão fazendo uso das armas para atingirem os seus objectivos, deverão fazer o mesmo.

Sem dúvida, devemos pressionar a Rússia para que respeite um cessar-fogo. Pena foi, por exemplo, não o termos feito com a mesma determinação quando o Ocidente atacou o Iraque (meio milhão de mortos), o Afeganistão (174.000 mortos) e a Líbia (50.000 mortos). E se o Ocidente actuou mal nos exemplos aqui referidos, será que, relativamente à Ucrânia, esteve e está a actuar bem, no sentido de contribuir para a paz? Ou esteve e está a atirar petróleo para as chamas?

Creio que as três partes envolvidas terão que reconhecer que nem sempre actuaram de forma positiva e que terão que alterar a sua conduta. Já vai sendo altura...

Antonio Linhan, Reino Unido

Joga pedra na Geni…<_o3a_p>

Putin decidiu uma acção criminosa contra a Ucrânia e está a perpetrá-la metódica e cruelmente. Nunca merecerá perdão e, tenho a certeza, há-de pagar pelos seus actos, bem como os correligionários próximos, arrastando consigo o povo russo para um futuro de imenso castigo, à maneira de Dostoiévski. A alguns, basta-lhes esta verdade, como se ela encerrasse definitivamente o assunto, numa espécie de reedição do “fim da História”, negando o passado, como Fukuyama negou o futuro. Aos que não se resignam a este empobrecido raciocínio, pode acontecer serem acusados de se arvorarem em “vítimas” do “pensamento único”, como fez o director do PÚBLICO, no seu editorial do passado dia 21, amalgamando num caldeirão esquisito o “PCP e os que se contorcem com as dificuldades em condenar a agressão da Rússia”. Não pertenço a nenhuma dessas classes e, no entanto, sinto no ar o “cheiro” desse “pensamento único”. Entretanto, ao mesmo tempo que nos verberamos mutuamente, os mortos multiplicam-se.<_o3a_p>

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

<_o3a_p>​O descaradamente eurocêntrico olhar e sensibilidade

O discurso de Manuel Loff (leia-se o PÚBLICO de 22/03/2022) resulta de um posicionamento a priori do qual nem os prenúncios russos da ocupação da Crimeia ou do embate com a Geórgia o desalojaram. Ficamos sabendo aquilo que escreverá quando Putin ocupar a próxima ex-colónia – sendo, para Loff, irrelevante quem será o brindado. Para ele, “o olhar e (…) sensibilidade descaradamente eurocêntrica face ao sofrimento dos ucranianos, manifestando-se como nunca para acolher e integrar os refugiados”, só seriam admissíveis se tivessem despendido esforços idênticos para com refugiados sírios em momento anterior. De onde depreendo (o que se escreve sem qualquer ironia) que Loff terá, seguramente, acolhido e integrado, a título pessoal, diversos sírios a seu tempo. Sem qualquer olhar ou sensibilidade descaradamente eurocêntricos.

José Luís Saldanha, Cascais

Censura na UE

O boicote do canal russo RT e da agência noticiosa SPUTNIK pela União Europeia é inacreditável. Vai contra tudo o que a UE representa. Como cidadão da UE, não posso de nenhum modo aceitar que alguém se arrogue o direito de decidir o que eu possa ou não possa ver, ler ou ouvir. Recuso-me a aceitar este atestado de menoridade que me foi passado, assim como a todos os cidadãos da UE. Tenho o direito de ser informado, mal informado, propagandeado e até mentido por ambos os lados da contenda, e não só por um deles. Cabe-me a mim avaliar o que é falso ou verdadeiro.

Ronald Silley, Canadá​

Última página

Sou há muitos anos leitor assíduo do PÚBLICO. Ultimamente só leio a ultima página, quando o meu conterrâneo João Miguel Tavares escreve as suas crónicas. A da edição de ontem revela aquilo que a maioria dos portugueses pensa. Faço votos para que nunca lhe falte a coragem para escrever aquilo que realmente pensa e que vá colaborando para acordar os portugueses.

José Bartolomeu, Alferrarede