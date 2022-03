Festival de balonismo vai Flutuar pelos céus de Coruche em Abril

A vila ribatejana de Coruche volta a receber o Flutuar by Windpassenger – Festival de Balonismo de Coruche durante o fim-de-semana de 1 a 3 de Abril.

A programação inclui voos de balão de ar quente todos os dias, assim como baptismos de voo gratuitos em balões estáticos, contando com a presença de “equipas oriundas de vários países”, com destaque para “o maior balão de ar quente do mundo a voar comercialmente [com] passageiros, um imponente gigante dos ares com mais de 40 metros de altura e capacidade para voar [com] 34 pessoas”, indica a organização em comunicado.

Para subir a bordo de um dos balões de ar quente que, ao longo do fim-de-semana, vão sobrevoar os céus de Coruche é necessário comprar um dos pacotes disponíveis no site da Windpassenger, empresa de balonismo que organiza o festival. Custa 184,90€.

Além dos voos de balão, a quinta edição do festival conta, uma vez mais, com diversas actividades em terra, a partir do recinto municipal do Parque de Mercados e Feiras. Há jogos tradicionais portugueses, “touro mecânico, paredes de escalada” e outras animações, além de uma caminhada, um passeio de BTT, concertos e o “Night Glow”, o já tradicional espectáculo nocturno de luz e música electrónica protagonizado pelos balões iluminados.

O festival volta também “a celebrar as tradições da região” com um mercado de artesanato e produtos locais e uma zona onde decorre o Street Food Fest, com várias opções gastronómicas. Para os fãs de veículos clássicos, a segunda concentração VINTAGE ON WHEELS acontece sábado e domingo, dedicada aos automóveis e às Vespas, respectivamente.

Todas as actividades que envolvem balões de ar quente programadas “só se realizam se as condições meteorológicas e de segurança estiverem garantidas”, acrescenta ainda o comunicado.