Quatro consórcios na corrida às infra-estruturas do metro entre Rato e Cais do Sodré

Concurso para o lote quatro da extensão do metro de Lisboa tinha sido lançado em Agosto o ano passado, no valor de 76,5 milhões de euros.

Foram apresentadas quatro propostas para a empreitada de projecto e construção dos acabamentos e sistemas da expansão do metro de Lisboa que vai ligar o Rato ao Cais do Sodré, e tornar a linha circular. O concurso do lote quatro, que tinha sido lançado em Agosto do ano passado, tinha um preço base 76,5 milhões para a obra.

O consórcio formado pela Mota-Engil e pela SPIE apresentou uma proposta de valor superior, que se situa nos 79,9 milhões. Já o consórcio formado pela Ramalho Rosa Cobetar/Contratas Y Ventas/ FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas apresentou o valor mais baixo, de 70,7 milhões, seguindo-se o formado pela Domingos Silva Teixeira/Efacec, no montante de 72,1 milhões, e o da Zagope/COMSA/Fergrupo, no valor de 73,9 milhões.

Conforme descreve a empresa pública, nesta obra estão contemplados os trabalhos de acabamentos (como revestimentos, mobiliário e sinalética) as redes hidráulicas, eléctricas e de telecomunicações, as redes de dados e de segurança, e os trabalhos de via-férrea e sistemas de bilhética.

Os trabalhos a realizar, explicou o metro em Agosto do ano passado, têm de prever “todas as funcionalidades para a regular operação do Metropolitano na sua rede” bem como “as condicionantes próprias de uma construção em ambiente urbano, mantendo a rede do metropolitano em exploração”.

Os outros três lotes dizem respeito à construção dos toscos dos lotes Rato/Santos e Santos/Cais do Sodré e à empreitada de dois novos viadutos do Campo Grande. Estes foram adjudicados à Teixeira Duarte e à Somaf, no valor de 19,5 milhões de euros. Já a obra Santos-Cais do Sodré, no valor, de 73,5 milhões de euros, foi ganha pela Mota-Engil e pela Spie, cabendo o troço do Rato até Santos, no valor de 48,6 milhões, à Zagope. Ao todo, este prolongamento do metro vai custar cerca de 210 milhões de euros (entre verbas do Fundo Ambiental e do Fundo de Coesão), devendo estar concluído em 2024.

Em 2021, o Metropolitano de Lisboa contou com 83,7 milhões de passageiros, menos 7,6% do que em 2020 (ano em que caiu 50,7%), ainda devido aos efeitos da pandemia de covid-19. Conforme já afirmou fonte oficial da empresa ao PÚBLICO, prevê-se que 2022 seja “um ano com mais passageiros relativamente a 2020 e 2021”, mas a estimativa mais recente ainda aponta para uma queda de 37,4% face aos 183,8 milhões registados em 2019 (ano em que os prejuízos foram de 16,9 milhões de euros, passando para 57,1 milhões em 2020).