Efacec passa a partir de hoje para as mãos do grupo DST

Cumprindo a decisão de reprivatização tomada em Conselho de Ministros, a Parpública e o grupo DST assinaram esta sexta-feira o acordo de venda directa de 71,73% da Efacec, um passo necessário para dar início à fase de concretização de um conjunto de condições necessárias ao fecho da operação.

“A Parpública, SGPS, comunica que no âmbito do processo de reprivatização da participação social de 71,73% do capital social da Efacec – Power Solutions, SGPS, SA, (…), procedeu-se hoje à assinatura do acordo de venda directa com a DST, SGPS, SA, iniciando-se agora uma fase de concretização das condições precedentes para o fecho da operação de reprivatização”, avança a empresa pública em comunicado.

A entidade não especifica os passos que se vão dar a seguir, mas de acordo com o que foi avançado pelo Governo em Fevereiro trata-se de uma operação de recapitalização da empresa, a assegurar pelo accionista privado, no montante de 81 milhões de euros, mas também pela Parpública e pelo Banco Português do Fomento (BPF), “através um instrumento de obrigações convertíveis em acções”.

Esta modalidade de financiamento dá ao Estado a possibilidade de ficar com uma participação temporária de cerca de 25% no capital da empresa nacionalizada há cerca de 20 meses.

A situação financeira da Efacec agravou-se nos últimos dois anos, não só com a saída da maior accionista, Isabel dos Santos, na sequência dos processos judiciais desencadeados pela justiça angolana, relacionados com as revelações do “Luanda Leaks”, mas também pelo arrastar da reprivatização, que obrigou o Estado a garantir dois financiamentos à empresa, que, no entanto, não suprimiram todas as necessidades de tesouraria da empresa.

Recorde-se que na conferência de imprensa que se seguiu ao CM de 25 de Fevereiro, o ex-secretário de Estado das Finanças explicou que, “após a assinatura do contrato de venda, iria decorrer um período de reestruturação dos capitais próprios da empresa da qual poderá resultar, em virtude da pré-capitalização a ser feita pela Parpública, uma participação para o Estado português de até 25% na Efacec, nesta fase inicial”. E ainda que a solução encontrada “permite acautelar os interesses do Estado e da empresa”, uma vez que “permite reaver um conjunto de garantias de Estado que tinham sido prestadas ao longo destes últimos dois anos, no montante de 115 milhões de euros”.