Apoio de 60 euros para comprar alimentos chega a 762 mil famílias

Pagamento do apoio extraordinário será feito de forma automática no mês de Abril.

O apoio de 60 euros para fazer face ao aumento dos preços dos alimentos vai abranger as 762.320 famílias que, em Março, beneficiavam da tarifa social de electricidade.

“A Segurança Social procede ao pagamento do apoio extraordinário com base na comunicação da Direcção-Geral de Energia e Geologia dos elementos necessários à identificação dos clientes finais economicamente vulneráveis que sejam beneficiários da tarifa social de electricidade, por referência ao mês de Março de 2022”, lê-se no Decreto-lei 28-A/2022 publicado nesta sexta-feira e que estabelece um conjunto de medidas para atenuar a subida dos preços motivada pela guerra na Ucrânia.

De acordo com os dados publicados na página electrónica da Direcção-Geral de Energia e Geologia, o número de beneficiários da tarifa social era, em Março, de 762.320 famílias. E é este universo que irá beneficiar do apoio de 60 euros por agregado familiar que será pago pela Segurança Social no mês de Abril de 2022.

Quando a medida foi inicialmente apresentada pelo Governo, a 14 de Março, o universo potencial de beneficiários então avançado pelo ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, foi de 1,4 milhões.

Para receber o apoio, as famílias não terão de apresentar prova de que beneficiam da tarifa social da electricidade ou preencher qualquer formulário, uma vez que a lei prevê que a atribuição do apoio extraordinário às famílias mais vulneráveis é feito “de forma automática e oficiosa”, confirmando a informação que ontem tinha sido avançada pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social.

Os encargos com a medida serão suportados pelo Orçamento do Estado, sendo as verbas previamente transferidas para a Segurança Social.