Sub-21 perdem os primeiros pontos no apuramento para o Euro 2023

Portugal empatou a um golo com a Islândia em Portimão no Grupo 4 da fase de apuramento para o Campeonato da Europa da categoria.

Ao sexto jogo, a selecção portuguesa de Sub-21 sofreu o primeiro golo e perdeu os primeiros pontos na fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2023. Em Portimão, a equipa comandada por Rui Jorge teve mais posse de bola e mais oportunidades, mas a estratégia da Islândia resultou. Gonçalo Ramos fez ainda na primeira parte o golo que fixou o empate no final (1-1) e, com menos um jogo no Grupo 4, Portugal fica agora com menos um ponto do que o seu próximo rival: terça-feira, a equipa portuguesa joga na Grécia.

O objectivo, admitiu Rui Jorge na véspera de fazer o sexto jogo na qualificação para o Euro 2023, era manter o “percurso limpo” - cinco vitórias em cinco jogos, 20 golos marcados e nenhum sofrido -, mas o primeiro jogo entre portugueses e islandeses, disputado em Outubro em Vikingsvöllur, tinha deixado o aviso: apesar de ter vencido por 1-0, Portugal foi inferior em muitos períodos da partida.

Cinco meses depois, Rui Jorge não tinha três titulares do jogo na Islândia - Tiago Djaló e Vitinha, promovidos à selecção principal; André Almeida, lesionado -, e o seleccionador português aproveitou para promover as estreias absolutas de Alexandre Penetra e Fábio Carvalho. Ao defesa do Famalicão e ao médio do Fulham, juntaram-se os titulares Henrique Araújo, Paulo Bernardo e Tomás Tavares, que foram as restantes novidades em relação à última partida dos Sub-21.

Com apenas quatro repetentes em relação ao último jogo onde perderam na Grécia (Willumsson, Hlynsson, Bjarkason e Fridriksson), os islandeses foram dominados por Portugal e, nos primeiros 15 minutos, a equipa de Rui Jorge teve quase uma mão cheia de oportunidades, mas, aos 17’, na primeira ameaça à baliza de Biai, a Islândia marcou: após uma jogada individual de Bjarkason, Quaresma falhou a intercepção e Willumsson fez o primeiro golo a Portugal na qualificação.

O golo apenas serviu para acentuar a tendência da partida, com Portugal a jogar quase sempre no meio campo do adversário, e, aos 34’, após uma boa jogada pela esquerda, Gonçalo Ramos foi feliz num ressalto e fez de pé esquerdo o empate.

A partir daí, o jogo tornou-se monótono. Com muita posse de bola, mas sem capacidade para contrariar o acerto defensivo islandeses, Portugal foi perdendo fulgor com o avançar do relógio e, sem que Rui Jorge corresse grandes riscos – Fábio Silva ficou no banco – acabou por ser a Islândia a ter nos últimos minutos as melhores oportunidades para marcar.