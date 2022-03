Helena Sarmento lança Liberdade, Liberdade em EP e apresenta-o ao vivo no Porto

O projecto foi apresentado pela primeira vez na Antena 1, em Abril de 2019, no programa de Armando Carvalhêda, mas só agora é que Liberdade, Liberdade, da cantora e fadista Helena Sarmento, surge em EP. Será lançado esta sexta-feira, 25 de Março, um mês antes de o 25 de Abril completar 48 anos, e no mesmo dia está programado uma apresentação ao vivo no Mira Artes Performativas, no Porto, às 21h30. Com Helena Sarmento (voz), estarão os músicos Pedro Martins na guitarra portuguesa, Yuri Reis na viola e Filipe Teixeira no contrabaixo.

Nascida em Lamego, em 23 de Agosto de 1981, Helena Sarmento mudou-se em 2004 para o Porto, onde vive e trabalha como advogada. A sua estreia discográfica deu-se em 2011, com Fado Azul, seguindo-se-lhe Fado dos Dias Assim (2013) e Lonjura (2018). No excerto que pode ser visto no YouTube da apresentação ao vivo de Liberdade, Liberdade no programa Viva a Música da Antena 1, Helena canta dois temas de José Afonso, Era um redondo vocábulo (que ela gravara em Lonjura) e Avenida de Angola. Agora, neste EP volta a José Afonso com Epígrafe para a arte de furtar (que ele compôs a partir de um poema de Jorge de Sena), Por trás daquela janela e As sete mulheres do Minho. A par destas canções, Helena interpreta também Canção com lágrimas (Manuel Alegre musicado por Adriano Correia de Oliveira) e Abandono, escrito por David Mourão-Ferreira com música de Alain Oulman para Amália e que esta eternizou.

Nas gravações do disco participaram Yuri Reis (viola), Pedro Martins (guitarra portuguesa), João Martins (cavaquinho e adufe), Carlos Fuchs (piano), Samuel Cabral (guitarra portuguesa), Ana Ribeiro e Patrícia Costa (vozes na canção As sete mulheres do Minho).