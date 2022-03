Gohu estreia ETs, levem-me daqui para mostrar como os humanos estão “em falta com o planeta”

Dois meses depois de lançar o single e videoclipe Contigo como Lontra, Gohu estreia agora ETs, levem-me daqui, um novo single e videoclipe a antecipar o seu segundo álbum Imbassaí, cuja publicação está anunciada para Maio. Escrito e realizado por Gohu, o videoclipe recorre a várias imagens de arquivo, com a ideia de, conforme se diz no texto que acompanha o lançamento, mostrar “como teimamos em repetir os mesmos erros, fazendo um paralelismo com a II Guerra Mundial. Neste vídeo, ETs invadem o planeta, mas logo desistem ao se aperceberem como os humanos o tratam.” Num pequeno a explicar as razões deste single, Gohu escreve: “Para este single, eu estava indeciso entre duas músicas. ETs, levem-me daqui não era uma delas. Como o próximo álbum será mais solar e optimista que o primeiro – Terra da Faina – a escolha ia recair numa música mais divertida, contudo a situação na Ucrânia está a mexer profundamente comigo. Por isso, escolhi a única que conversa com o momento actual do mundo e da minha alma. O humor deixa as coisas leves, mas tem a capacidade de passar mensagens sérias. E o assunto é sério. Como humanos, estamos em falta com o planeta. Destruímo-lo com poluição, com um capitalismo desenfreado, e agora com a loucura de alguns líderes governamentais.”

Gohu é o heterónimo artístico de Hugo Veiga, publicitário nascido no Porto, que, depois de viver sete anos em Lisboa, se mudou há quase duas décadas anos para São Paulo, no Brasil. Como publicitário, trabalhou em projectos de comunicação para artistas internacionais como YoYo Ma, Usher, Lady Gaga e Elton John; e brasileiros como Emicida, Kevin o Chris, Criolo e Milton Nascimento, Ivete Sangalo, Baco Exu do Blues e Baiana System & Tropkillaz. O seu álbum de estreia como cantor e compositor, Terra da Faina, foi lançado em Novembro de 2020.