Pachinko, uma série sul-coreana “ao nível de The Crown

A adaptação deste best-seller sobre a diáspora sul-coreana em modo “saga familiar de prestígio” foi pensada antes de sucessos como Parasitas e Squid Game imporem a produção audiovisual do país como mainstream global. Os oito episódios chegam à Apple TV Plus a partir desta sexta-feira.

Uma adaptação de um romance best-seller sobre os altos e baixos de uma família que se cruzam com a grande História do século XX – dir-se-ia material clássico para uma minissérie “de prestígio” como tantas outras. E com toda a razão.