Feira do Livro de Guadalajara homenageia José Saramago com maratona de leitura

Leitura em voz alta de Ensaio sobre a cegueira marca o arranque do programa Guadalajara, Capital Mundial do Livro 2022, no México.

A Feira Internacional do Livro de Guadalajara vai dedicar o Dia Mundial do Livro ao escritor português José Saramago, homenageando-o através de uma maratona de leitura em voz alta do Ensaio sobre a cegueira, anunciou esta sexta-feira a organização.

Com a leitura daquela que é uma das obras fundamentais do Prémio Nobel da Literatura português, no dia 23 de Abril, no Paseo Fray Antonio Alcalde, a Feira Internacional do Livro (FIL) marca o arranque do programa Guadalajara, Capital Mundial do Livro 2022, designação concedida à cidade mexicana pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, na sigla em inglês).

Deste modo, a feira do livro presta homenagem a José Saramago, no centenário do seu nascimento, e simultaneamente celebra vinte anos de actividades em praças públicas de Guadalajara no Dia Mundial do Livro.

A maratona de leitura em voz alta decorrerá entre as 10h00 e as 17h00, e os interessados em ler um fragmento da obra deverão registar-se no próprio dia, no local, num dos módulos que a FIL Guadalajara vai criar para o efeito. Cada participante receberá uma rosa e um exemplar do livro, uma iniciativa que conta com o apoio da editora Penguin Random House, e que faz parte da tradição de Saint Jordi, que inspira a celebração do Dia Mundial do Livro.

Tal como nos anos anteriores, o sistema de ensino secundário e superior e a Biblioteca Universitária da Universidade de Guadalajara realizarão leituras em diferentes locais, entre 25 e 29 de Abril, assim como a rede estatal de bibliotecas públicas de Jalisco também se juntará à celebração, com leituras do livro de José Saramago nos seus espaços.

A FIL Niños, um espaço infantil da feira, levará a “imprensa subversiva” até às crianças, no dia 23, com uma unidade móvel, equipada com uma impressora, em que os participantes podem criar cartazes baseados em dez princípios: ajudar, apoiar, copiar o que é belo, trabalhar, estudar, amar, proteger, cultivar, não ter escravos e trabalhar.

Durante a leitura do dia 23 de Abril, será também montada no Paseo Alcalde uma área de exposição e venda de livros, com a presença de várias editoras e grupos editoriais.

O Dia Mundial do Livro, celebração criada em 1995 pela UNESCO, é comemorado pela FIL Guadalajara desde 2002 mas é a primeira vez que é escolhido um escritor português para a leitura.

Nestas maratonas, que para além de Guadalajara se estendem a outros municípios de Jalisco, já foram lidas obras de Juan José Arreola (2002, 2011 e 2018), Julio Cortázar (2003), Pablo Neruda (2004), Julio Verne (2005), Jorge Luis Borges (2006), Gabriel García Márquez (2007), Agustín Yáñez (2008), Horacio Quiroga (2009), Jorge Ibargüengoitia (2010), Bram Stoker (2012), Jane Austen (2013), José Emilio Pacheco (2014), Lewis Carroll (2015), Mary Shelley (2016), Ignacio Padilla (2017), Fernando del Paso (2019), Ray Bradbury (2020) e Augusto Monterroso (2021).