Suspeito de envolvimento na morte de polícia pode estar em Espanha

Polícia Nacional de Espanha divulga aviso nas suas redes sociais, com o nome e rosto do suspeito e pede que o mesmo seja partilhado, na expectativa de o encontrar, já que o homem poderá estar escondido naquele país.

O homem suspeito de ter causado a agressão mais violenta que terá provocado a morte do agente da PSP Fábio Guerra, após uma rixa à porta de uma discoteca de Lisboa, no sábado, poderá estar em Espanha. A Polícia Judiciária identificou-o e não o deteve por ele se encontrar em fuga e agora a polícia espanhola publicou, nas ruas redes sociais, um alerta com o rosto e o nome do suspeito, pedindo informações ao público e avisando que “pode encontrar-se em Espanha”.

A notícia foi avançada pela CNN, que partilhou o anúncio da Polícia Nacional de Espanha publicado no Instagram. O suspeito, tal como o PÚBLICO já adiantou, será um indivíduo cujo pai, procurado por vários roubos, foi morto a tiro, a 22 de Dezembro de 2020, à porta de um hipermercado em Fernão Ferro, no Seixal, depois de uma troca de tiros com a GNR. Tem, segundo o anúncio da polícia espanhola, 24 anos.

O violento ataque a cinco polícias fora de serviço, à porta de uma discoteca na Avenida 24 de Julho, em Lisboa, no passado sábado, acabaria por provocar a morte a um deles, o agente Fábio Guerra, de 26 anos. Segundo foi possível verificar nas câmaras de videovigilância, os agentes intervieram para tentar parar a agressão a um homem que estaria a ser pontapeado no chão. Na sequência desta acção, os agentes foram também violentamente agredidos.

Os dois homens a quem o juiz Carlos Alexandre decretou, esta quarta-feira, prisão preventiva, são fuzileiros e apresentaram-se logo depois do incidente na Base Naval do Alfeite, onde ficaram retidos. Alegam que agiram em legítima defesa, na rixa que levou à intervenção dos agentes, e assumem ter participado nas agressões que se seguiram, mas recusam terem sido os autores do pontapé na cabeça que terá causado a morte de Fábio Guerra. Ambos afirmam que houve civis envolvidos nos confrontos e que a responsabilidade dessa violenta agressão terá sido de um deles.

Além dos dois fuzileiros, a Polícia Judiciária identificou e deteve um terceiro indivíduo, na noite de segunda-feira, mas este acabaria por sair em liberdade, após ter sido constituído arguido por participar na rixa. Já os dois homens em prisão preventiva estão indiciados por um crime de homicídio qualificado e três de ofensas à integridade física qualificada.

Fábio Guerra acabaria por morrer na segunda-feira, vítima das agressões que sofrera dois dias antes. As cerimónias fúnebres decorreram esta quinta-feira, na Covilhã, de onde era natural, depois de o corpo ter sido trasladado de Lisboa para esta cidade, no dia anterior.