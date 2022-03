Poeiras do Sara regressam a Portugal entre quinta e sexta-feira

O país será novamente atingido por poeiras do Sara esta quinta e sexta-feira, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA)​. Este episódio irá verificar-se pela segunda vez este mês, mas “não se espera que seja semelhante ao anterior”, sendo “menos acentuado”.

O IPMA esclarece que “será um episódio habitual quando há este tipo de circulação na atmosfera”, referindo-se à circulação marcada por uma “depressão localizada a sudoeste” do território português. Segundo a previsão, a depressão irá deslocar-se para leste e, por esse motivo, no sábado, a circulação de poeiras não se irá registar ou estas estarão já “muitos dissipadas”.

O Programa de Observação da Terra da União Europeia, Copernicus, divulgou na sua página do Twitter que “mais uma tempestade de poeiras do Sara deverá chegar à bacia do Mediterrâneo nos próximos dias”.

Yet another #SaharanDust storm should be reaching the Mediterranean basin in the next few days



According to the forecast of @CopernicusECMWF, the dust cloud will reach Italy ���� on 26 March



⬇️#CAMS Aerosol forecast (visualised in @Windycom) for the 24 - 27 March time period pic.twitter.com/KE86LNSZSn