Oscar, o cão abandonado por ser gay, encontrou um novo lar: uma “família amorosa gay

Um cão foi deixado num canil na Carolina do Norte, nos Estados Unidos da América, por tentar acasalar com outro macho. Mais tarde, encontrou um novo lar numa casa “LGBT friendly ”

Em Stanly County, na Carolina do Norte, Oscar, um cão preto e castanho com cerca de 23 quilos,​ foi abandonado num canil por, alegaram os antigos donos, ser gay. A história tornou-se viral e não demorou muito até surgir um casal — homossexual — interessado em adoptá-lo.

De acordo com o canal local WCCB, o primeiro a noticiar o sucedido, o abrigo municipal Stanly County Animal Protective Services​ estima que o animal (que se chamava Fezco) tenha entre quatro e cinco anos. É um cão dócil, interagindo pacificamente tanto com pessoas como com outros animais. Os antigos donos abandonaram-no porque terá tentado acasalar com outro macho.

John Winn e Steve Nichols estão juntos há 30 anos e, como contaram ao WCCB, também sofreram discriminação ao longo das suas vidas. Perante este caso, sentiram uma conexão imediata com o cão, acolhendo-o: “Pensámos apenas que faria sentido o cão gay ser adoptado por uma família amorosa gay.” Assim, deram-lhe uma nova casa e um novo nome: Oscar, em honra do poeta irlandês Oscar Wilde, que também era homossexual.

Esta história teve um final feliz, mas não é a primeira vez que surgem casos de discriminação relacionados com a alegada orientação sexual de animais. Já em 2013, como relata na TIME, um pitbull chamado Elton passou por uma situação semelhante, tendo quase sido abatido.

A ASPCA - American Society for the Prevention of Cruelty to Animals​ explica que este tipo comportamentos podem acontecer nos cães, mas não têm necessariamente de traduzir a sua orientação sexual. Pelo contrário, há uma série de razões que levam os animais a tentar acasalar com outros do mesmo sexo: brincadeira, aliviar o stress ou até para mostrar domínio.

A homossexualidade nos animais continua a ser estudada e debatida pela comunidade científica. No entanto, de acordo com a PETA – People for the Ethical Treatment of Animals, há várias espécies onde se confirma a existência de parceiros do mesmo sexo. Entre elas estão leões, golfinhos, girafas, elefantes, pinguins e macacos.

Texto editado por Amanda ribeiro