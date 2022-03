​O massacre do povo ucraniano

Vários dias já passaram e não se sabe quando o massacre do povo ucraniano cessará. O déspota Vladimir Putin, ex-membro da KGB, que se tornou presidente da Federação Russa, adicto dos jogos de guerra e não tendo mais nada que fazer a não ser ruminar impérios que se foram e que, agora, pensa reconstruir, deu ordem, às suas tropas, para massacrarem o povo ucraniano. A prova disso são os bombardeamentos que, agora, estão a ser direccionados para zonas habitacionais. Um horror. À semelhança de Hitler que dizimou os judeus, também V. Putin pretende dizimar os ucranianos. Ninguém tem a coragem de travar o ditador Putin. A China comunista só pensa em negócios e lê pela mesma cartilha soviética. A Comunidade Europeia, desprevenida, foi apanhada de surpresa e teme a Federação Russa. Os Estados Unidos, por sua vez, sabem bem o que é a real politik e não podem deixar desguarnecido o Ocidente. Como afirma Noah Harari, nesta catástrofe ucraniana, “para nossa infelicidade a história repete-se infinitamente com o ser humano condenado a recrear tragédias passadas sem mudar nada, excepto o cenário”. Até quando?

António Cândido Miguéis, Vila Real

A desculpa da guerra

Segundo notícias veiculadas pela comunicação social, sobre o constante aumento dos combustíveis, o governo arrecadou milhões de euros desde Janeiro, o que não é de admirar se pensarmos que uma considerável fatia cobrada pelo aumento dos combustíveis resulta do aumento de impostos.

O eclodir da guerra alimentou a estratégia governamental de conseguir aumentar a receita do Estado, proveniente dos impostos gerados através do aumento do preço dos combustíveis, o que poderá ser uma forma concertada para fazer crer à sociedade que a culpa da constante subido do preço dos mesmos é consequência da guerra, mas é ao mesmo tempo uma forma de aumentar a receita, quando é muita a despesa do Estado, o que acaba por ser um roubo aos portugueses.

A falta de clareza das entidades competentes é supostamente compensada com esmolas que o governo devolve aos cidadãos através do Autovoucher, mas a espiral dos aumentos nos combustíveis é o resultado também de termos uma despesa demasiado elevada e receita inferior, e ao facto de a escalada da guerra potenciar também o oportunismo.

Américo Lourenço, Sines

Os partidos políticos em Portugal e na Ucrânia

A crónica de terça-feira da colunista Carmo Afonso deixou-me atónito e indignado, pois faz uma comparação entre a pretensa ilegalização de partidos políticos de Portugal com os da Ucrânia. Portugal está em paz, com a vida política e social estabilizada, sem nenhum inimigo externo infiltrado de forma expressiva, a língua nacional é falada em todo o território e temos 900 anos de história com uma democracia consolidada graças à revolução dos cravos.

Por seu lado, a Ucrânia só há cerca de 30 anos proclamou a independência da ex-URSS, tem as suas fronteiras disputadas, perdeu a Crimeia há vários anos, tem movimentos separatistas nos territórios do Donbass e a língua russa é usada por grande parte da população. Para além disso, foi invadida e está a ser destruída sem dó nem piedade com o argumento da “desnazificação”. E, a acreditar em Putin, são os movimentos oposicionistas dentro da própria Ucrânia que estão a cometer as maiores atrocidades.

Parece-me pois evidente que a situação política de Portugal e da Ucrânia são bem diferentes, não sendo possível, neste momento, uma comparação, por mais leve que seja, entre a situação democrática e a vida partidária entre os dois países.

José Medeiros Pinto, Lisboa

O desporto e a guerra

As competições desportivas foram feitas para aproximar os povos. A Federação Internacional Felina proibiu gatos russos de participar em competições internacionais como forma de punir a Rússia pela invasão da Ucrânia. Convém recordar que o Benfica foi campeão europeu quando Portugal mantinha a guerra colonial. Nada nem ninguém proibiu os atletas norte-americanos de participar em competições desportivas quando os EUA usaram napalm no Vietname. Porque não houve sanções económicas à Rússia quando milhares de vítimas inocentes foram bombardeadas em Alepo, na Síria?

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Como qualificar esta decisão?

Sou gestor de uma micro-micro empresa que factura anualmente cerca de 40.000 euros e que tem conta no Banco BPI. Acabei de receber uma carta desta instituição financeira informando que a comissão mensal de manutenção de conta vai passar de 1.67 euros para 6.67 euros, ou seja, um aumento de 300%. Seria interessante saber como é que os nossos reguladores da actividade bancária e do mercado de capitais qualificam a referida decisão. Presumo que a resposta seja a habitual: é o mercado a funcionar!

Carlos Baptista da Costa, Lisboa