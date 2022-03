Tribunal de Braga aceita providência cautelar contra expansão do Pavilhão das Goladas. Câmara vai contestar

O Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga aceitou, esta terça-feira, uma providência cautelar que visa impedir a expansão do pavilhão das Goladas, na freguesia de São Victor, em Braga, interposta pelos moradores da zona envolvente.

A requalificação do equipamento que actualmente recebe os treinos e os jogos do Hóquei Clube de Braga e as aulas de educação física dos alunos do Conservatório de Música Calouste Gulbenkian iniciou esta terça-feira através do abate de uma das 16 árvores presentes no exterior do pavilhão, mas a Câmara de Braga, responsável pela obra, decidiu suspender a empreitada depois de “os próprios moradores se terem dirigido ao local, acompanhados pela PSP, para apresentar a providência cautelar”, confirmou ao PÚBLICO o presidente do município, Ricardo Rio.

O processo agora aceite pelo tribunal é o resultado de uma contestação que dura desde Agosto passado. Os moradores alegam que o projecto de expansão do pavilhão, orçado em quase 1,7 milhões de euros, prevê o abate de árvores “numa zona de muito ruído”, vai criar “problemas de acessibilidades” e que “as condições de segurança contra incêndios ficarão agravadas”. Ao PÚBLICO, Helena Queirós, uma das porta-vozes dos moradores, lembra que quando recebeu em casa uma carta, com uma imagem, a informar que o pavilhão iria ser aumentado, passando de 430 para 854 lugares, pensou: “A nossa vida vai tornar-se um inferno. Então em dias de jogo de hóquei vai ser impossível”.

Em Setembro, interpelou outros moradores das ruas Rua Adelina Caravana, Rua do Conservatório, Rua Padre Manuel Alaio, Rua Orfeão de Braga e Rua Fundação Calouste Gulbenkian, circundantes ao pavilhão, e apercebeu-se que a “opinião era geral”, reunindo mais de 300 assinaturas para um abaixo-assinado contra a obra. Sem respostas concretas por parte da Câmara em reuniões de executivo municipal e assembleias municipais, Helena Queirós alega que pediu acesso ao projecto no dia 13 de Janeiro, o qual foi concedido no passado dia 11 de Março. Ao conhecer o documento, a moradora constatou que “o crescente volumétrico do edifício era muito maior” do que achava.

“A imagem que recebemos em Agosto era enganosa. Há moradores que vão ficar sem ver a luz do sol, vão ser retirados 25 metros de jardim, um espaço para onde as pessoas vão brincar com os filhos ou passear o cão”, diz. Acrescenta ainda críticas ao facto de o projecto não prever melhorias ao nível do estacionamento, quando “actualmente só existem 10 garagens na zona”, e de a “rua de entrada do pavilhão não ter condições para receber autocarros, obrigados a fazerem marcha-atrás para saírem” do local. “Nem dignifica o próprio Hóquei”, contesta.

Além da providência cautelar, os moradores já enviaram cartas ao Presidente da República, à Provedoria de Justiça e à Protecção Civil. À Protecção Civil, os moradores apresentaram um estudo detalhado sobre a legislação acerca da Segurança Contra Incêndios em Edifícios (SCIE), no qual se conclui que o projecto “não determina devidamente a categoria de risco do Edifício, nem garante a operacionalidade do socorro ao mesmo em caso de sinistro”, não estando garantidas “vias de acesso adequadas para o acesso de veículos de socorro em caso de incêndios”.

Câmara vai contestar para “retomar a obra o mais depressa possível”

Desde o início da contestação dos moradores que a Câmara de Braga tem sustentado a legalidade da obra. Ricardo Rio acredita que o projecto é de “interesse estratégico municipal” e que o aumento da capacidade do pavilhão é “importante para fazer face ao aumento de atletas que o hóquei e a escola de patinagem têm vindo a mobilizar”. O município vai, por isso, “accionar todos os mecanismos judiciais para responder à providência cautelar” com o objectivo de “retomar a obra o mais depressa possível”.

O autarca entende que os argumentos dos moradores “têm a ver com a situação actual do pavilhão, que nunca se iria alterar, e não com a expansão” e aponta que o abate das 16 árvores, e consequente fim da área verde junto à infra-estrutura, “não é relevante para o contexto porque os moradores dessa região, ao atravessarem a rua, têm um dos maiores parques da cidade”, referindo-se ao Complexo Desportivo e de Lazer da Rodovia.

Sobre as críticas dos moradores, que alegam terem sido ignorados pela autarquia, Ricardo Rio é taxativo: “Uma coisa é [os moradores] serem ouvidos, outra coisa é as suas vontades serem atendidas”.