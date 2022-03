Em família: chocolate, balões e outros tons, para voar na terra ou no céu

FESTIVAL

Festival Internacional de Chocolate de Óbidos

25 de Março a 3 de Abril

É com os “loucos anos 20” em cena – “os do século passado e os deste século”, sublinham – que o burgo se veste a rigor para mais uma edição do certame, a 20.ª. Com o evento, vem “toda a sabedoria de quem sabe trabalhar este ingrediente como ninguém”. A saber: o chef Francisco Siopa (Penha Longa Hotel), que aqui veste o avental de curador, e se faz acompanhar por mestres chocolateiros e pelo chocolate, em versões que tanto se inspiram na tradição, como no artesanal ou no inovador. Na calha estão também showcookings, esculturas alusivas ao tema (um Ford T, o Mickey Mouse, o Charlie Chaplin, um avião Fokker Dr.I ou uma grafonola são apenas alguns dos exemplos), uma Fábrica de Chocolate, oficinas, ateliês e, até, uma corrida, entre outras animações. As portas desta “chocolândia” estão abertas a partir das 11h, encerrando às 23h (sexta e sábado) e às 20h (domingo). A entrada custa 7€ (5€ para crianças dos quatro aos 11 anos).

PASSEIOS

Voar na Beira Baixa

25 a 30 de Março

A segunda edição do festival dedicado à arte do balonismo passeia por Penamacor, Idanha-a-Nova, Castelo Branco, Vila Velha de Ródão, Proença-a-Nova e Oleiros. Organizado pela Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa, com direcção técnica da Windpassenger, o evento põe perto de duas dezenas de balões de ar quente a subir e a pintar os céus, sem esquecer os baptismos de voo num balão estático e a animação em terra, feita de jogos tradicionais, BTT, passeios pedestres e os espectáculos nocturnos Night Glow (todos gratuitos mas, em alguns casos, sujeitos a inscrição prévia). Mapas de voo e outras informações podem ser consultados em www.voarnabeirabaixa.com.

DANÇA

Sons Mentirosos Misteriosos

25 e 26 de Março

Num universo que balança entre o abstracto e o concreto e onde “a imaginação tem muito por onde se intrometer”, os coreógrafos Sofia Dias e Vítor Roriz pegam no poder do som para recriar paisagens “onde o tempo não tem ordem definida”. Sexta, às 10h30 e às 15h (escolas, 2,50€); e sábado, às 10h30 (famílias, 4€), no Teatro Viriato, em Viseu.

Lá Fora / Cá Dentro

27 de Março

Quantas pessoas, flores, bichos e mundos existem lá fora? E quantos pensamentos e emoções existem cá dentro? Numa época feita de hiperconectividade e de linhas que separam a esfera privada da pública, importa pensar se “somos capazes de olhar lá para fora e compreender todos os ‘cá dentros’ que existem além de nós”. A declaração vem de Joana Pinto, João Almeida e Susana Vilar, criadores e intérpretes deste espectáculo, que enquadra a ideia juntando conceitos como anseios versus riscos ou virtual versus real. Domingo, às 10h30 (oficina) e às 16h (espectáculo), na Casa da Cultura de Ílhavo, com entrada livre.

MÚSICA

Música Tradicional Portuguesa

26 de Março

O Serviço Educativo da Casa da Música do Porto serve mais uma Oficina do Dia. Desta vez, sob a orientação de Francisco Beirão e Rui Rodrigues, a festa faz-se com as melodias e a vibração dos instrumentos tradicionais, convidando as famílias a escutar e também a experimentar. Sábado, das 10h30 às 12h e das 14h30 às 16h, com cada módulo (manhã ou tarde) a custar 5€ (15€ para quatro pessoas).

As Canções da Maria

27 de Março

Porque “tudo é mais fácil a cantar”, a Maria (de Vasconcelos) e a sua família convidam todas as crianças a aprender com música. Nas pautas, entre “canções, poemas, lengalengas e muitas curiosidades”, estão ensinamentos que vão da matemática à história de Portugal. O encontro está marcado para domingo, às 15h, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. Os bilhetes custam entre 9€ e 20€.

Concertos Promenade 2.0: Guia da Orquestra para Jovens de Britten

27 de Março

A Orquestra Clássica de Espinho interpreta a peça composta em 1945 por Benjamin Britten, a partir de uma melodia de Henry Purcell. Uma espécie de guião sonoro que se propõe a dar a conhecer as várias famílias de instrumentos, a que se juntam os comentários do musicólogo Jorge Castro Ribeiro e o cenário multimédia criado por Sara Botelho. Domingo, às 11h, no Coliseu do Porto. Os bilhetes custam entre 8€ e 14€.

TEATRO

Ulisses e o Cavalo de Tróia

27 de Março

Em Lisboa, o Auditório Carlos Paredes serve de cenário à adaptação da epopeia de Homero pela companhia Byfurcação - Teatro. O herói Ulisses está no centro da trama que recua ao tempo da guerra de Tróia e leva a palco sereias, ciclopes, deuses enfurecidos e uma história de amor. Com encenação de Paulo Cintrão, a peça está em cena domingo, às 11h, com bilhetes a 10€ (8€ dos 3 aos 12 anos).

PERFORMANCE

Válvula

30 de Março

“Por que riscamos as paredes de maneira informal desde há milhares de anos?” A pergunta serve de ponto de partida para reflectir sobre os graffiti, num encontro de música, palavra e ilustração. Transgressão, expressão, activismo e arte são conceitos explorados ao longo do espectáculo, apontado ao público adolescente (maiores de 12 anos) e protagonizado pelo desenhador António Jorge Gonçalves e pelo MC LBC Soldjah (Flávio Almada). No Teatro das Figuras, em Faro, quarta às 15h, com bilhetes a 4€ (reservas através de bilheteira@teatrodasfiguras.pt).

OFICINAS

Viagem aos Nossos Medos + Não Deites Fora, Deita Cá para Fora!

Até 25 Junho

Duas oficinas dinamizadas pelo Teatro Meridional (Lisboa) para semear o bichinho do palco nos mais novos. A primeira, Viagem aos Nossos Medos, destina-se a crianças dos 8 aos 13 anos e convida a experimentar linguagens artísticas diversas, como a expressão dramática, a expressão plástica, a cenografia ou o vídeo, para dar corpo e voz aos “medos que existem em cada um de nós” (domingos, das 10h às 13h, até 29 de Maio, no Polo II da Junta de Freguesia de Marvila, 60€/mês). A segunda, Não Deites Fora, Deita Cá para Fora!, é para jovens dos 14 aos 18 anos, e põe os adolescentes a pensar o mundo com a lupa do teatro documental (sábados, das 14h às 17h, até 25 de Junho, no mesmo local e com mensalidades a 50€).