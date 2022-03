Querida Filha,

Quero falar-te dos avós-pais. São pessoas extraordinárias que por ausência dos filhos, a trabalhar longe, como acontecia muito em Portugal, ou — muito pior — porque por algum motivo grave abandonaram o barco, se vêem catapultados ao papel de pais.

Repara, não é o cuidarem dos netos como se os tivessem gerado que faz deles, muitas vezes, verdadeiros heróis, nem a responsabilidade acrescida, nem o encargo financeiro, nem tão pouco as noites mal dormidas têm qualquer importância, comparadas com a dor psicológica de sentirem que os seus netos não têm pais, e que esses pais são precisamente os seus filhos — e ter criado filhos incapazes de serem pais é uma faca no coração, por muitas atenuantes e mitigantes que se encontrem para explicar (sobretudo diante de terceiros) o que aconteceu.

Mas o que distingue os extraordinários avós-pais é a capacidade de ajudarem aquela criança a manter a imagem dos pais ausentes, impedindo que sinta que foi abandonada, que não chegou para manter junto de si aquela mãe que a deu à luz, aquele pai que o concebeu. E essa tarefa é muito difícil.

Ana, conheço casos em que as avós diminuíram os pais, para se engrandecerem, numa modalidade do “se não fosse eu, o que seria de ti”, num movimento talvez até inconsciente de rivalidade com a mãe da criança (então se não for sua filha...), temendo provavelmente que aquela regresse e que, nesse dia, e apesar de tudo o que aconteceu, o seu neto prefira a mãe. Sei que parece de telenovela, mas não é, e se é verdade que estas crianças crescem com uma devoção aos avós, vivem com um redobrado sentimento de abandono. E, mais velhos, quando conseguem perceber melhor o que aconteceu, por vezes afastam-se deles porque conseguem perceber o maquiavélico jogo de que foram alvo.

Já os bons avós-pais conseguem deixar sempre espaço para os pais ausentes, conseguem morder a língua quando sentem vontade de os recriminar em frente dos netos, e são capazes de manter e alimentar a ligação entre netos e pais, mesmo quando exige encenar um pouco as situações, às vezes fazendo deles parentes próximos do Pai Natal, porque também só aparecem uma vez por ano, ou só deixam um presente no sapatinho. E os netos, mesmo adolescente, mesmo quando em adultos tomarem consciência de que os avós lhes “inventaram” uns pais que não tiveram, ficarão eternamente gratos por este exercício de bondade, pela forma como durante tantos anos os avós fizeram tudo para os proteger. E quando desaparecerem vão chorá-los, como se choram os verdadeiros pais.

Por isso, Ana, hoje a minha ode é a estes avós-pais, e há tantos...

Querida Mãe,

Acho que é uma homenagem merecida que subscrevo. Acho que tal como nos divórcios não há nada mais inspirador de ver como tantas pessoas conseguirem trabalhar e gerir as suas desilusões e frustrações em relação àquelas pessoas que estão a falhar perante as suas obrigações e engolir 20 sapos para proporcionar à criança um pai ou uma mãe.

Se nalguns casos é mais ou menos fácil porque os avós sabem que os pais gostavam mesmo de estar mas por alguma razão (por exemplo, trabalhar fora) não podem estar tão presentes quanto gostariam; noutros casos é muito mais complicado. E é nesses que questiono se os avós não têm uma obrigação maior do que criar uma imagem de Pai Natal. No caso de pais que vão constantemente falhar (normalmente por questões de alcoolismo, drogas, questões de saúde mental, etc.) acho que é melhor ir ajudando a criança, tendo em conta a sua idade, a ir percebendo que o problema está no pai – frisando que ele não consegue fazer melhor –, do que deixar a criança a pensar que pode ter responsabilidade naquele assunto.

Os avós, que nesse caso são pais, podem ter um papel fundamental em ajudar os seus netos a compreender a sua realidade e o seu contexto, a fazer o luto pelo que merecem mas não têm e a manter intacta a ideia de que são amados e que não têm culpa do contexto familiar que lhes “saiu na rifa.” Acredito que, no futuro, essas crianças saberão gerir muito melhor o abandono que tiveram e que saberão, sem sombra de dúvida, quem foram os seus verdadeiros pais.

Beijinhos!

