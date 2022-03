De sonho em sonho, muito mudou no emprego público

A Administração Pública de 1973, ano em que Rosária Janeira entrou como administrativa na Casa do Povo de uma aldeia do interior do país, era muito diferente da que Miguel Agrochão encontrou quando, em 2010, iniciou funções como técnico superior na secretaria-geral da Presidência do Conselho de Ministros. Nas quatro décadas que separam estes dois momentos, o mundo do emprego público mudou, acompanhando a evolução que Portugal sofreu na transição da ditadura para a democracia.