Bolt junta-se à subida de preços nos TVDE e compensa recolha superior a 800 metros

A Bolt já se juntou à subida de preços que se verifica no sector de TVDE (transporte de passageiros em veículo descaracterizado), com um conjunto de alterações no tarifário que, tal como no caso da Uber, só abrange a Área Metropolitana de Lisboa.

De acordo com as respostas enviadas ao PÚBLICO pelo responsável deste negócio da Bolt em Portugal, Nuno Inácio, a tarifa mínima subiu de 2,5 para 3 euros (mais 20%), e a tarifa base subiu seis cêntimos para os 0,90 euros “devido à conjuntura actual da evolução de preços dos combustíveis”. “Por quilómetro, passámos a cobrar mais três cêntimos (0,58 euros) e conseguimos manter a mesma taxa por minuto nos 0,08 euros. Quanto ao tempo de espera do cliente, aumentámos o valor cobrado para 0,25 euros”, adiantou o gestor.

Outra novidade em termos de alteração de preços é a introdução do que a Bolt apelida de “medida compensatória”. “Visto que a distância média de recolha para as nossas viagens é de 800 metros, compensamos em 0,32 euros se o condutor tiver que fazer mais de 1 km; se a distância percorrida for superior a 2 km para recolher o passageiro, essa compensação fixar-se-á nos 0,62 euros”, explica Nuno Inácio.

A empresa refere também que, no início deste mês, reduziu em 75% “as comissões cobradas aos condutores que utilizem a categoria Gama Eléctrica, durante um ano”, que passam de 20% para 5%.

No dia 11, conforme noticiou o PÚBLICO, a Uber também mudou o preçário, com a tarifa mínima no UberX, por exemplo, a subir 30%, passando dos 2,5 euros para 3,25 euros. Já a tarifa base subiu 5,5% para 0,95 euros, tendência que na tarifa por quilómetro foi de mais 5%, para 0,62 cêntimos (a tarifa por minuto manteve-se nos 0,09 euros, segundo a nova tabela).

O objectivo, segundo a empresa, é o de que “mais motoristas encontrem uma oportunidade económica nesta actividade, mesmo em viagens mais curtas”. Isto no actual contexto de subida acentuada de preços dos combustíveis, e quando já havia dificuldade em responder à procura (com episódios de tempos de espera elevados ou cancelamentos de viagens). Por parte da Free Now, a empresa referiu que já tinha subido as tarifas em 10% a 28 de Fevereiro.

Os parceiros e motoristas de TVDE têm vindo a reclamar por melhores condições de negócio (como a idade máxima dos veículos passar dos actuais sete anos para dez) e de trabalho, nomeadamente remuneratórias. Em paralelo, espera-se a divulgação do relatório elaborado pelo Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT) e pela Autoridade da Mobilidade e Transportes (AMT), que irá suportar as alterações à lei em vigor a acertar na Assembleia da República.

Esta quinta-feira, o Conselho de Ministros aprovou o diploma que estabelece “medidas de apoio às famílias e às empresas no âmbito do conflito armado na Ucrânia” e onde se insere a “criação de um apoio extraordinário e excepcional com vista à mitigação dos efeitos da escalada de preços do combustível” no sector de TVDE. Conforme já anunciou o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, em cima da mesa está um apoio de 30 cêntimos por litro de combustível, mas falta conhecer qual o tecto máximo.