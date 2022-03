Sofia Araújo volta a cair nos oitavos-de-final

A jogadora portuguesa foi afastada nesta quinta-feira na segunda ronda do quadro principal do Vigo Open.

Terceiro torneio do ano, terceira derrota na segunda ronda. Replicando o que tinha acontecido no Miami Padel Open e no Estrella Damm Reus Costa Daurada, os dois primeiros torneios do ano do World Padel Tour, Sofia Araújo não conseguiu ultrapassar os oitavos-de-final do Vigo Open.

Depois de na terça-feira Ana Catarina Nogueira, jogando com a espanhola Marina Guinart, ter sido batida pela dupla formada por Teresa Navarro e Léa Godallier, e de Sofia Araújo ter afastado Carmen Castillon e Melania Merino, a jogadora portuguesa, n.º 25 do ranking mundial, regressou nesta quinta-feira aos courts na Galiza, tendo pela frente as sextas cabeças-de-série em Vigo.

Ao lado de Lorena Rufo Ortiz, jogadora de Cáceres de apenas 18 anos, Sofia Araújo defrontou nos oitavos-de-final Bea González e Marta Ortega, que nos dois primeiros torneios do ano chegaram às meias-finais, e não conseguiu contrariar o favoritismo das espanholas.

González e Ortega conseguiram impor o seu jogo desde o início, fechando o apuramento para os quartos-de-final com um duplo 6-2.

O quarto torneio de 2022 do World Padel Tour será realizado entre 2 e 10 de Abril e será disputado em Alicante, no Sul de Espanha.