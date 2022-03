Portugal tem um jogo para se manter em jogo

Selecção portuguesa enfrenta a Turquia no Dragão no play-off de acesso ao Mundial 2022. Se ganhar, ainda terá mais uma barreira para ultrapassar antes de chegar ao Qatar.

Desde 2000 que a selecção portuguesa não falha a fase final de uma grande competição. Já são 11 presenças consecutivas entre Mundiais e Europeus, sendo que nos 70 anos anteriores (desde que há Mundial) só tinha quatro presenças no total. Nas últimas duas décadas, Portugal habituou-se aos grandes palcos, nem sempre lá chegando da forma mais fácil. Para chegar ao Mundial 2022 e cumprir a 12.ª presença consecutiva em grandes competições, Portugal terá primeiro de ultrapassar a Turquia nesta quinta-feira (19h45, RTP1), no Dragão, antes de começar a pensar no segundo adversário deste play-off, que sairá do Itália-Macedónia do Norte marcado para a mesma hora, em Palermo.