Pinto da Costa infectado com covid-19

Depois de dois casos de covid-19 em jogadores portistas nos últimos dias, o presidente do FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, também contraiu o novo coronavírus. A notícia foi avançada na manhã desta quinta-feira pelo Correio da Manhã.

De acordo com a CNN Portugal, Pinto da Costa está já há alguns dias em isolamento. De acordo com as mais recentes normas aprovadas pela Direcção-Geral da Saúde, os pacientes assintomáticos ou com sintomas ligeiros de infecção podem ter alta após o sétimo dia de isolamento.

O avançado Mehdi Taremi e o defesa Pepe (que falha o jogo desta quinta-feira da selecção nacional frente à Turquia) também contraíram a infecção nos últimos dias. Por ser uma questão do foro privado do dirigente, o clube não irá fazer qualquer comentário – como é, de resto, norma nestes casos de infecção.

Pinto da Costa marcou presença na tribuna de honra do Estádio do Bessa, na vitória dos portistas contra o Boavista do último domingo. Pouco antes do período de aquecimento, o plantel tomou conhecimento do resultado positivo de Taremi, que falhou o jogo frente aos “axadrezados”. Na segunda-feira, foi detectada a infecção de Pepe, que jogou os 90 minutos dessa partida.

Pinto da Costa é presidente dos portistas desde 1982, ascendendo ao lugar de dirigente mais titulado da história do futebol com 63 troféus (56 nacionais e sete internacionais).