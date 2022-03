João Almeida vence quarta etapa da Volta à Catalunha

O ciclista português João Almeida (UAE Emirates) venceu nesta quinta-feira a quarta etapa da Volta à Catalunha, subindo ao segundo lugar da prova, com o mesmo tempo do líder, o colombiano Nairo Quintana (Arkea-Samsic).

Com a meta instalada numa contagem de montanha de primeira categoria, em Boí Taüll, 166,7 quilómetros desde La Seu d"Urgell, Almeida superiorizou-se num sprint a três e venceu em 4h20m27s.

O português terminou com o mesmo tempo de Quintana e do campeão colombiano Sergio Higuita (BORA-hansgrohe), com o anterior líder, o australiano Ben O"Connor (AG2R Citroen), a ser 12.º, a 23 segundos.

Na geral, após a etapa rainha, que teve três contagens de primeira categoria, Quintana tem o mesmo tempo de João Almeida e mais seis segundos do que o compatriota Higuita.

Na sexta-feira, corre-se a quinta etapa, uma longa ligação de 206,3 quilómetros, entre La Pobla de Segur e Vilanova i la Geltrú.