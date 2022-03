Sp. Braga vence Benfica nos penáltis e conquista Taça da Liga feminina

Minhotas fazem história, ao levarem a melhor por 3-2 após empate a zero no final do prolongamento, e arrecadam o troféu pela primeira vez.

À terceira edição da Taça da Liga feminina, o Sp. Braga “vingou-se” do desaire frente ao Benfica na final de 2019-20, jogada apenas em Janeiro de 2021, e bateu as “encarnadas” após desempate por penáltis (3-2), conquistando o troféu pela primeira vez.

Em Santa Maria da Feira, num encontro que contou com a presença dos dois presidentes, Rui Costa e António Salvador (que viram o jogo ao lado de Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol), o Benfica dominou a posse de bola na primeira parte. No entanto, a melhor oportunidade pertenceu ao Sp. Braga, quando Anoukk Dekker cabeceou à trave, perto da meia hora de jogo.

No segundo tempo manteve-se a toada, com as “águias” sempre mais perto da área minhota, mas as ocasiões de golo rarearam, tanto junto de uma baliza como da outra.

O jogo seguiu depois para prolongamento, onde voltou a ser o Sp. Braga a estar mais perto do golo, aos 117 minutos, quando Christy Ucheibe cortou em cima da linha um cabeceamento de Vanessa Marques.

Na sequência de uma igualdade a zero após 120 minutos, as bracarenses foram mais fortes e ganharam nas grandes penalidades por 3-2, com o último castigo máximo de Cloé Lacasse a bater na trave.

Depois de o Benfica ter vencido as duas primeiras edições da Taça da Liga, o conjunto bracarense somou assim o seu primeiro troféu na competição, o único título em falta no panorama nacional depois de já ter vencido a Supertaça, o Campeonato e a Taça de Portugal.

“Não tenho palavras para descrever o orgulho e a satisfação por esta conquista. Era o troféu que nos faltava. Fizemos uma grande exibição contra uma grande equipa. As jogadoras foram fantásticas. O sofrimento e o querer, a entreajuda dentro do campo, levou-nos a conquistar esta taça”, comentou António Salvador, presidente do Sp. Braga, ao Canal 11.