Benfica trava série de derrotas com Sporting e lidera Liga de basquetebol

Num jogo praticamente de sentido único, o Benfica aproveitou a ausência de Travante Williams para vencer, na noite de quarta-feira, o rival Sporting por 73-89 e saltar para a liderança do campeonato português de basquetebol. Com este resultado, as “águias” interrompem uma longa série de derrotas diante dos “leões”.

Com a fase regular da Liga portuguesa a aproximar-se do fim, o quinto confronto da época entre os dois clubes de Lisboa estava no centro das atenções. Os “leões” vinham de oito triunfos consecutivos na prova e sete seguidos no Pavilhão João Rocha, onde apenas haviam perdido com o FC Porto, na 2.ª jornada.

Por sua vez, os “encarnados” registavam 11 derrotas seguidas em confrontos com o Sporting, distribuídos pela Liga, Taça da Liga e até competições europeias. Na verdade, a última vez que o Benfica havia conseguido ganhar o derby havia sido a 2 de Novembro de 2019, no primeiro duelo entre os dois conjuntos desde o regresso dos “verdes e brancos” à modalidade, após ausência de 24 anos.

A jogar em casa, numa partida em atraso relativa à 16.ª jornda, o Sporting procurava segurar a liderança do campeonato português, enquanto os “encarnados” queriam subir, pelo menos, ao segundo lugar, pressionar o rival e acabar com um longo registo negativo frente aos “leões”.

Sem Travante Williams, o Sporting entrou claramente nervoso no jogo e foi cometendo uma série de turnovers e faltas no ataque, o que permitiu ao Benfica passar cedo para uma liderança confortável.

Os “encarnados” dominaram sempre a partida e apenas na primeira metade do segundo quarto permitiram que os donos da casa chegassem pela primeira vez ao comando do marcador (27-26), num incrível parcial de 15-0. No entanto, o Benfica acabaria por se recompor e chegar ao intervalo a vencer por 33-40.

No regresso dos balneários, a equipa orientada por Norberto Alves, sempre mais agressiva e eficaz dos dois lados do campo, reassumiu o controlo do encontro. De mão quente atrás da linha de três pontos, com destaque para o base português José Barbosa a liderar a ofensiva “encarnada”, os visitantes arrasaram no terceiro período ao converterem cinco triplos em 4m22s, num total de seis no quarto.

Um grande parcial permitiu ao Benfica chegar aos 20 pontos de diferença e isso quebrou o adversário. Com tudo a correr mal, os jogadores do Sporting foram progressivamente perdendo capacidade de resposta e as “águias” entraram para o quarto e último período a vencer por 46-61.

Daí em diante, o Sporting nunca mostrou capacidade para dar a volta ao marcador. Com 16 pontos, Mike Fofana foi o melhor marcador do conjunto leonino, seguido de António Monteiro, com 13. Do lado contrário, para além de Ivan Almeida (23 pontos, 9 ressaltos, 5 assistências), destaque ainda para a acção de Makram Romdhane, autor de um triplo duplo (14/11/10).

Apesar de ambas as equipas somarem agora 39 pontos, as “águias” têm actualmente vantagem, uma vez que conseguiram anular a diferença de 11 pontos (63-74) com que haviam perdido na Luz, na primeira volta.