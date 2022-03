A estratégia das aranhas segundo os irmãos Zürcher

No princípio era o gato — o gato que dava o título ao primeiro filme feito pelos gémeos Ramon e Silvan Zürcher (Aarberg, 1982), The Strange Little Cat (2013), “o gatinho curioso”, que marcou igualmente o fim do curso de Ramon na Academia de Cinema e Televisão de Berlim. Agora, é a aranha que aparece no título do segundo, A Rapariga e a Aranha (onde, sem spoilers, também aparece um gato!).