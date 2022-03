Quinta na TV: cenas perfeitas, angústias, vidas duplas, canções e Abril em campo

CINEMA

The Post

Nos Studios, 19h25

Meryl Streep e Tom Hanks à frente do elenco, Steven Spielberg atrás das câmaras e, no argumento, a história do braço-de-ferro entre o Governo de Nixon e o The Washington Post quando o jornal se preparava para revelar documentação ultra-secreta sobre o envolvimento dos EUA na Guerra do Vietname.

BlacKkKlansman: o Infiltrado

Cinemundo, 21h

Spike Lee realiza este filme sobre a história real de Ron Stallworth (interpretado por John David Washington), um polícia negro que se infiltra na secção local do Ku Klux Klan. Baseado nas memórias de Stallworth, ganhou o Óscar de melhor argumento adaptado.

Monstro

Cinemundo, 23h20

Patty Jenkins escreve e dirige o biopic em que Charlize Theron surge quase irreconhecível no papel que lhe deu o Óscar de melhor actriz: uma prostituta condenada à morte por ter assassinado seis homens.

SÉRIES

A Mulher do Meu Marido

RTP2, 22h01

Estreia. Um marido, duas famílias – eis os vértices desta série finlandesa de oito episódios. Começa quando um empresário é hospitalizado, dando azo à revelação de que levava uma vida dupla. Surpreendidas pela existência uma da outra, as suas duas mulheres (e respectivos filhos) ficam com os destinos irremediavelmente ligados. Deixadas com mais questões do que respostas, e obrigadas a conviver, acabarão por forjar uma amizade inesperada a partir da dor e da partilha das suas experiências com o marido.

Vanda

Opto, streaming

Entre 2011 e 2012, Dulce Caroço, dona de um cabeleireiro e salão de estética na Costa da Caparica, assaltou, sozinha e munida apenas de uma pistola de plástico, 11 bancos na região da Grande Lisboa, tendo sido condenada, em 2013, a sete anos e meio de prisão. Agora, chega-nos esta série sobre ela, com Gabriela Barros no papel principal. Foi escrita por Patrícia Müller e realizada por Simão Cayatte.

INFORMAÇÃO

Os Filhos da Madrugada

RTP3, 20h30

Anabela Mota Ribeiro regressa com mais uma ronda de entrevistas (a segunda) destinada a “fazer uma auscultação do país erguido após a revolução, ouvindo pessoas que nasceram depois de 1974 e que formam um retrato plural do Portugal que hoje somos”, anuncia a RTP. Os retratos, vindos de diferentes geografias e ramos de actividade, são debitados diariamente, até 25 de Abril. O primeiro entrevistado é o médico intensivista Gustavo Carona, que se tornou um rosto reconhecido da linha da frente do combate à pandemia, além de ter vasta experiência em missões em cenários de guerra.

Grande Entrevista

RTP1, 1h25

O psiquiatra Vítor Cotovio responde às perguntas do jornalista Vítor Gonçalves relativas ao impacto que dois anos de pandemia tiveram na saúde mental, agravado pela violência da guerra que eclodiu na Europa, com a invasão russa da Ucrânia. O clínico partilha ainda estratégias para lidar com a ansiedade, o medo e a incerteza.

DOCUMENTÁRIOS

Estruturas Maravilhosas: A Paris Medieval

RTP2, 20h39

Estreia. A Sainte-Chapelle, com os seus vitrais impressionantes, e a Conciergerie, que serviu de prisão a figuras como Maria Antonieta, são partes do Palais de la Cité que perduram desde a Idade Média. O documentário de Sandrine Mary consulta arqueólogos, arquitectos, historiadores e outros peritos para conhecer melhor a história destes monumentos de Paris, usando também imagens 3D para a reconstruir.

À Procura de Óscar

RTP2, 23h28

Octavio Guerra assina este documentário sobre o escritor e jornalista argentino Oscar Peyrou, também conhecido como crítico de cinema de métodos pouco ortodoxos (basta-lhe ver o cartaz de um filme para o analisar). Peyrou é apresentado em todas as suas facetas, desde o amor ao cinema às suas aventuras e romances, passando pela condição ocular que lhe dificultou a vida, mas não ditou a forma como a iria viver, e sem esquecer a sua luta contra a ditadura militar argentina nos anos 1970.

One Perfect Shot

HBO Max, streaming

Estreia. Com assinatura e apresentação de Ava DuVernay (nomeada para um Óscar por A 13.ª Emenda), esta docu-série expande a ideia de uma popular conta do Twitter para oferecer “uma exploração imersiva do cinema”, em que seis realizadores, “munidos de um arsenal de ferramentas visuais”, analisam cenas marcantes dos seus filmes e vão explicando como chegaram a elas. São eles Michael Mann (Heat - Cidade Sob Pressão), Jon M. Chu (Asiáticos Doidos e Ricos), Malcolm D. Lee (Girls Trip), Patty Jenkins (Mulher-Maravilha), Kasi Lemmons (Harriet) e Aaron Sorkin (Os 7 de Chicago).

DESPORTO

Futebol: Portugal x Turquia

RTP1, 19h34

Directo. A selecção portuguesa prossegue a busca pelo apuramento para o Mundial 2022, num encontro com a equipa da Turquia, no Estádio do Dragão.

MÚSICA

The American Song Contest

RTP1, 22h56

Estreia. Snoop Dogg e Kelly Clarkson apresentam a primeira edição de uma espécie de Festival Eurovisão da Canção à americana. O desfile de temas originais, provenientes de todos os estados, é emitido às quintas à noite. A final está marcada para 9 de Maio.