Novo Governo é conhecido hoje, mas a dois tempos

O novo Governo que resulta das eleições legislativas de Janeiro será conhecido esta quarta-feira. Depois de dois meses em suspenso, o país saberá qual será a organização e composição do executivo que coordenará os próximos quatro anos. A revelação será feita em duas fases: primeiro o Presidente da República receberá a orgânica do executivo e só a partir do final da tarde é que são conhecidos os nomes dos novos ministros e ministras.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, a orgânica do Governo, ou seja, a forma como é que é estruturado o Governo, será divulgada após o Conselho de Ministros, cuja conferência de imprensa está agendada para as 13h. “Devo receber entre hoje à noite [terça-feira] e amanhã [quarta-feira] de manhã a orgânica do Governo, como é que é estruturado o Governo, antes de o primeiro-ministro divulgar isso, amanhã a seguir ao Conselho de Ministros”, disse o Presidente da República, na terça-feira.

“Depois, mais tarde, quando estiverem apurados os resultados [da repetição das eleições legislativas no círculo da Europa], haverá uma audiência com o primeiro-ministro para ele apresentar os nomes”, detalhou o chefe de Estado.

Marcelo Rebelo de Sousa acredita que, se a contagem dos votos ficar encerrada pelas 20h, então a audiência com o primeiro-ministro permitirá divulgar os nomes do XXIII Governo “à noite”.

Costa prometeu equipa “mais curta"

Ainda em Dezembro, António Costa comprometeu-se a apresentar “uma equipa renovada, mais curta, ágil e com um novo modelo de Governo”, depois de ter liderado o maior executivo em democracia.

Ao PÚBLICO, fontes socialistas assinalaram que ainda que sejam expectáveis o fim de alguns gabinetes ministeriais e a junção de outros (como é o caso da Agricultura e do Mar), a redução do tamanho dos Governos deverá passar pelas secretarias de Estado.

Também ainda em Dezembro, Marcelo Rebelo de Sousa tinha elogiado um modelo de proposta de Governo que apostasse numa maior “nacionalização da política europeia, com mais explícita e intensa distribuição de responsabilidade política pelos ministérios sectoriais de acordo com as dez formações (ministérios) do Conselho da UE”.

Do lado das certezas estão as saídas de Francisca Van Dunem (ministra da Justiça e Administração Interna), que já confirmou numa entrevista ao PÚBLICO que estes seriam os seus últimos meses no executivo. Também João Leão, ministro das Finanças, Graça Fonseca, ministra da Cultura, e Manuel Heitor, ministro do Ensino Superior, não deverão ter cadeira no próximo Governo. Nas últimas horas, tem sido também assinalada a provável saída de Tiago Brandão Rodrigues, ministro da Educação.

No lado oposto, na lista de governantes que continuam estão vários nomes do núcleo duro de António Costa. É o caso do até então secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro, que foi o coordenador da campanha e braço direito de António Costa nas legislativas. Duarte Cordeiro torna-se ministeriável e assumirá a pasta do Ambiente. Também Mariana Vieira da Silva continuará na Presidência do Conselho de Ministros, mas verá crescer a sua relevância.