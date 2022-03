50 anos do 25 de Abril: uma cápsula do tempo que se fecha e outra que se abre

Hoje é o dia em que vivemos tanto tempo em democracia como Portugal viveu em ditadura durante o Estado Novo. E o dia em que começam as comemorações oficiais dos 50 anos da Revolução dos Cravos, com um programa em construção e os olhos postos no futuro.

Hoje, 23 de Março de 2022, é o dia em que o tempo vivido em democracia se equipara ao tempo que os portugueses viveram em ditadura: 17.499 dias. Amanhã, 24 de Março, assinalam-se os 60 anos da crise académica de 1962, quando o Estado Novo proibiu as comemorações do Dia do Estudante. Como dizia Jorge Sampaio, líder estudantil à data, “o 25 de Abril começou a 24 de Março”. É por isso que hoje arrancam as comemorações oficiais dos 50 anos do 25 de Abril e será fechada uma cápsula do tempo com memórias de hoje, que só deverá ser aberta a 25 de Abril de 2074, no centenário da Revolução dos Cravos. Mas se uma cápsula do tempo se fecha, outra se abre, a das memórias.