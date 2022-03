Os 11 ministros que estão de saída do Governo

O novo Governo de António Costa toma posse na próxima quarta-feira, dois meses depois das eleições legislativas que o PS venceu com maioria absoluta. De fora do elenco dos ministros, ficam alguns dos pesos pesados do actual executivo, entre eles três ministros que estavam à frente de pastas fundamentais na governação e que acumulavam o estatuto de ministro de Estado. Veja aqui quem são: