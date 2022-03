Democracias liberais

Estamos num período de maior confronto entre democracias liberais e regimes autoritários. Prefiro viver sob um regime de democracia representativa como o nosso, do que sob o que imagino seja um dos vários regimes autoritários que por aí andam. Convém no entanto não glorificar as democracias liberais ao ponto de as tomar por perfeitas. Não o são, tanto para dentro como para fora. Para dentro, porque o problema da representação está mal resolvido. Os governos decidem, pouco falando com representantes da sociedade: ignoram-se autarquias, ignoram-se sindicatos, ignoram-se quase todos... Claro que muitos destes também ignoram os seus representados, sindicatos que não falam com os seus trabalhadores, autarcas que não falam com os cidadãos. Para fora, porque o problema de quem governa o quê não está resolvido de todo. Quem decide quem governa na Catalunha? Ou em Luhansk? Com honrosas excepções, as junções ou separações de territórios fazem-se por intermédio de conflito violento. Desde a guerra aberta, como esta em curso na Ucrânia, até violência de rua, passando por grupos terroristas.

Não, a democracia liberal está longe de ser perfeita, e esse é um dos motivos da existência de conflitos. Não sei as soluções mas espero que tenhamos desejo de as procurar. Para combater o autoritarismo não basta estar melhor armado, há que melhorar a democracia.

Ricardo André, Sobral de Monte Agraço

Sanções

Li o artigo de Ricardo Cabral e creio que percebi o seu teor. As sanções impostas à Rússia são prejudiciais à economia europeia, não são racionais e são insustentáveis. Segundo Ricardo Cabral, a destruição dum país, a morte de inocentes, o sofrimento dos sobreviventes, acabar com o futuro de milhões de pessoas é menos importante que a Europa atravessar dificuldades temporárias. Estou esclarecido relativamente ao pensamento do economista Ricardo Cabral.

Octávio Miranda, Lisboa

Mário Machado

Carmo Afonso no artigo de 21 de Março mostra a sua indignação pela decisão do Tribunal Central de Instrução Criminal em autorizar que um arguido, de tendências neonazis, seja dispensado de cumprir as medidas de coacção para poder ir para a Ucrânia prestar apoio humanitário. Tal como a articulista, não tenho dúvidas de que o objectivo de Mário Machado é poder ir para lugares de guerra para poder à vontade usar as armas de fogo que muito aprecia.

Se isto de si já é mau, pois reforça a argumentação falaciosa de Putin da necessidade de combater as facções neonazis, a meu ver, internamente o problema é muito mais grave. Como é possível que neste país seja um juiz a permitir que um cidadão se possa deslocar para um teatro de guerra sem que haja autorização da Assembleia da República, sem que tenha havido a intervenção do ministro da Defesa Nacional e/ou do Presidente da República enquanto chefe do Estado-Maior das Forças Armadas. Ou será que alguém duvida dos objectivos de Mário Machado?

António Barbosa, Porto

Putin – o agressor do mundo livre

Não nos lembramos que algum país tenha invadido a expansionista Rússia desde a II Grande Guerra. No entanto, após a implosão da ex-URSS e a extinção comunista da foice e do martelo – e apesar da turbulência mundial de se guerrear ter sido grande – nenhum país invadiu o imenso território russo. Todavia, por demência imperialista e supergosto de se ser capitalista a qualquer preço, o ensandecido e imperial Vladimir Putin tem agredido, tem morto, e tem anexado as zonas territoriais que mais lhe convém à sua sanha de destruição e morte.

Portanto, se não for travado tais criminosos intentos, o mundo estará cada vez mais inseguro e completamente à sua mercê.

José Amaral, Vila Nova de Gaia

Bem-vindos ao real

Imaginemos uma empresa que, por redução de actividade e correspondentes receitas, se vê obrigada a reduzir estruturas e inevitavelmente o número de pessoas a que pode pagar. É a vida real que infelizmente muitos conhecem.

Não faltará quem clame pelos direitos dos trabalhadores, pela necessidade de protecção do emprego, acrescentando uns mimos aos patrões insensíveis e exploradores. Por estes dias, há uma entidade chamada Bloco de Esquerda que, na sequência da redução dos votos recebidos nas últimas eleições e correspondentes receitas, se vê obrigada a encolher e a dispensar pessoas. É a vida. Bem-vindos ao real.

Carlos J F Sampaio, Esposende