As caras à banda

Entrámos agora na época do não-fazia-ideia ou NFI, para abreviar. Conhecemos muitas pessoas que nunca tínhamos visto sem máscara e agora, volta, não volta, vemo-las pela primeira vez de caras.

A última actualização do iPhone vangloria-se de reconhecer a cara do dono com máscara e tudo. Funciona lindamente. O pior é sem a máscara. Até se ouve o iOS a chiar: “Mas quem é esta gaja a olhar-me de frente? Conheço-a de algum lado?”