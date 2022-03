Municípios Ribeirinhos do Douro pretendem ser o maior Agrupamento Territorial da Europa

A AIMRD agrega 48 municípios ribeirinhos do rio Douro que se estendem desde a sua nascente na Serra de Urbión, na província espanhola de Sória, até à sua foz, no Porto.

A Associação Ibérica de Municípios Ribeirinhos do Douro (AIMRD) pretende transformar-se no maior Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) da Europa para desenvolver este território peninsular, que abrange dois milhões de pessoas e 48 municípios, foi divulgado nesta quarta-feira.

“A transformação da AIMRD em AECT é um passo muito complexo. Contudo, nós temos diferenças notórias neste contexto: representamos dois milhões de cidadãos europeus e 48 municípios ibéricos com interesses comuns ao longo de todo o curso do rio Douro. Pretendemos ser um organismo de base territorial e não apenas fronteiriço”, explicou à Lusa o secretário-geral da AIMRD, Carlos Jesus Ribas.

Esta decisão foi reiterada numa reunião do Conselho Geral da AIMRD que decorreu em Miranda do Douro, no distrito de Bragança, autarquia que detém a presidência deste organismo ibérico até 2023.

“Agora, o importante é abreviar todo este processo de transição para AECT em conjunto com os 48 municípios envolvidos porque trabalhamos em conjunto desde 1994, e temos nos nossos estatutos este objectivo. O pretendemos continuar com este projecto, a promoção de todo o território do rio Douro, tanto em Espanha como em Portugal”, vincou o responsável.

Desde a sua criação, em Junho de 1994 e sendo, desde então, a entidade de cooperação luso-espanhola de referência no eixo do Douro e pelo Douro, a AIMRD retoma o acordo de transformação em AECT com o objectivo de dar mais um passo na promoção, desenvolvimento e defesa conjunta no âmbito dos municípios ribeirinhos do Douro, da nascente até à foz.

“Entendemos que podemos ser a nível europeu o primeiro AECT com abrangência territorial e não apenas fronteiriça, como acontece em alguns dos casos já existentes em Portugal e Espanha”, vincou.

Este processo passa pela elevação da proposta da Comissão Executiva ao Conselho Geral, sendo este órgão plenário da organização aquele que terá de tomar a decisão definitiva sobre esta transformação, uma proposta que já foi aceita e começa agora a ganhar forma.

“Para já há avanços no processo de transformação em AECT, bem como na abordagem do novo quadro de programação dos fundos europeus”, indicou Carlos Jesus Ribas.

A nova presidente da AIMRD e também autarca de Miranda do Douro, Helena Barril, disse que fará as “démarches” necessárias junto das entidades portuguesas para se conseguir levar a bom porto este processo de transformação em AECT.

“Vamos diligenciar do lado português a concretização do objectivo desta associação em se transformar em AECT. A cooperação transfronteiriça é e será sempre uma prioridade para Miranda do Douro porque faz parte da génese do nosso povo”, enfatizou a autarca social-democrata.

A estratégia de colaboração também será considerada pelos novos executivos autárquicos, em ambos os países [Portugal e Espanha], dada a importância do desenvolvimento e reforço do eixo Duero/Douro e dado o papel da AIMRD como principal organismo de cooperação que atua em todo o eixo do rio, representando cerca de dois milhões de cidadãos europeus.

A AIMRD agrega 48 municípios ribeirinhos do rio Douro que se estendem desde a sua nascente na Serra de Urbión, na província espanhola de Sória, até à sua foz, no Porto.

O Douro é o rio mais importante do noroeste da Península Ibérica, com um total de 897 quilómetros de extensão, 572 dos quais em território espanhol e 213 navegáveis por terras portuguesas.