Vendas de casas já superam níveis pré-pandemia em quase 25%

O mercado imobiliário deixou para trás os efeitos da pandemia. Depois de uma primeira metade do ano de abrandamento, o sector voltou a acelerar a partir do terceiro trimestre do ano passado e o ano de 2021 acabou por fechar com um crescimento de cerca de 9% dos preços das casas. Venderam-se mais de 165 mil habitações, o número mais elevado de que há registo, por um montante acumulado superior a 28 mil milhões de euros, valor que representa um aumento de quase 25% face aos valores pré-pandemia.

Os dados foram divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que, no conjunto de 2021, o índice de preços da habitação registou uma variação média anual de 9,4%, mais 0,6 pontos percentuais do que a taxa registada no ano anterior.

Ao todo, indica o INE, transaccionaram-se 165.682 habitações, mais 20,5% do que em 2020. Este número é também superior, em cerca de 7%, às casas que foram vendidas em 2019, último ano antes da chegada da pandemia. O montante destas transacções totalizou 28.099 milhões de euros, mais 31,1% do que em 2020 e um crescimento de 24,3% face a 2019. Em ambos os indicadores, estes são os valores mais elevados desde que o INE iniciou esta série estatística, em 2009.

Para este movimento contribuíram tanto as habitações novas como as existentes. No primeiro caso, verificou-se um aumento dos preços de 8,7%, enquanto os preços das habitações existentes cresceram 9,6%.

Preço médio nos 170 mil euros

Considerando o número de casas vendidas e o montante total transaccionado, o preço médio de cada habitação também cresceu a ritmo acelerado, atingindo um novo valor recorde. Em 2021, o preço médio das casas fixou-se em 170 mil euros, valor que corresponde a um aumento próximo de 9% face ao ano anterior e a uma subida de 16% em relação a 2019.

Os crescimentos mais significativos verificaram-se nas regiões da Madeira e do Algarve, que foram, também, as regiões onde a procura mais aumentou. Na Madeira, venderam-se 3571 casas no ano passado, mais 32% do que em 2020, por um preço médio de 171 mil euros, que representa um crescimento anual de quase 13%.

Já no Algarve, foram transaccionadas 14.563 casas, um aumento próximo de 30%, com um preço médio de 248 mil euros, o mais elevado do país e o equivalente a uma subida de 12,5% face ao preço médio que era registado em 2020.

A região com maior peso no sector imobiliário continua a ser, ainda assim, a Área Metropolitana de Lisboa, que respondeu por mais de 30% no número de casas vendidas em Portugal e 42,5% do montante total transaccionado. O preço médio das casas em Lisboa também aumentou, atingindo os 234 mil euros, mais 10% do que em 2020.