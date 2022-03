Pedro Nuno Santos mantém-se na gestão da TAP, ferrovia e habitação

Depois de um mandato marcado por diversos dossiês quentes, Pedro Nuno Santos é reconduzido numa pasta onde as suas decisões prometem continuar a dominar a actualidade económica do país.

Quando Pedro Nuno Santos assumiu a liderança do Ministério das Infra-estruturas e Habitação do XXI Governo, em Fevereiro de 2019, vindo da posição de secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares (onde articulou acordos com BE e PCP), os dois desafios evidentes eram a ferrovia e a habitação. Mas, com a pandemia, isso depressa se alterou, e a TAP acabou por ser o principal símbolo da sua participação na política governamental.