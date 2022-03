Infra-estruturas: recuperar a TAP, decidir o novo aeroporto e relançar ferrovia

No transporte aéreo, os grandes desafios do titular da pasta das Infra-estruturas são a recuperação da TAP e o novo aeroporto de Lisboa. No primeiro caso, espera-se que este ano seja o último em que a transportadora aérea recebe apoio financeiro, que totalizará 3200 mil milhões no período de 2020-2022. A partir daqui, a companhia tem de provar que se aguenta por si mesma no mercado, com a perspectiva de ter um novo accionista privado, de preferência do sector (Air France-KLM e Lufthansa são duas eventuais pretendentes).