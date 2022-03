Reino Unido e Irlanda formalizam candidatura ao Euro 2028

Turquia e Rússia manifestam, no último dia de submissão de propostas, intenção de entrar na corrida pela organização do torneio.

Reino Unido e República da Irlanda confirmaram formalmente, nesta quarta-feira (último dia para a submissão de candidaturas junto da UEFA) a intenção de assumirem a organização conjunta da fase final do Campeonato da Europa de 2028. Rússia e Turquia estão, igualmente, na corrida. Resta saber até que ponto a suspensão decretada por FIFA e UEFA a clubes e selecções russos inviabilizará esta candidatura.

Entretanto, o comprometimento de Inglaterra, Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e República da Irlanda – que inicialmente apontava à realização do Campeonato do Mundo de 2030, em concorrência à candidatura conjunta de Portugal e Espanha – parece assumir-se como a proposta mais sólida.

The Football Associations of England, Northern Ireland, Republic of Ireland, Scotland and Wales have today submitted a joint ‘Expression of Interest’ to host UEFA EURO 2028. — The FA (@FA) March 23, 2022

O cumprimento das formalidades, com a entrega do caderno de encargos (sustentado num estudo sobre a viabilidade do projecto), foi anunciado através de comunicado oficial das respectivas federações, prometendo “um torneio com estádios modernos e excelentes infra-estruturas”, o que os proponentes acreditam ser suficiente para que esta venha a ser “a parceria a ideal para o Euro 2028”.

O processo de candidaturas será efectivado no segundo trimestre de 2022 (a 5 de Abril será feito o anúncio das candidaturas), com a decisão final apontada para Setembro de 2023, segundo o calendário da UEFA.

Apesar do contexto geopolítico dominado pela invasão da Rússia à Ucrânia, a federação russa declarou interesse em organizar o Europeu de 2028 ou 2032. O comité executivo da federação russa de futebol “apoia a declaração de interesse” na organização dos torneios, faltando a indispensável formalização.