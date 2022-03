Fernando Santos: “Estamos aqui por responsabilidade nossa”

O seleccionador nacional falou do jogo desta quinta-feira com a Turquia como “uma final”.

O jogo desta quinta-feira com a Turquia é uma final e a selecção portuguesa está habituada a ganhar finais. É esta a ideia forte que Fernando Santos deixou na conferência de imprensa de antecipação do playoff de acesso ao Mundial 2022. Portugal está nesta situação por culpa própria, mas, assinala o seleccionador nacional sabe como reagir à pressão de um jogo de “mata-mata”, como provam os títulos no Euro 2016 e na Liga das Nações.

“Estou focado na final que temos de disputar amanhã. Estamos aqui por responsabilidade nossa, assumimos logo isso no jogo com a Sérvia. Mas isso é passado, queremos estar no Mundial e temos de ganhar esta final. O resto temos de passar ao lado”, disse Fernando Santos, que não quis falar sobre o seu futuro no cargo: “Isso não é uma questão que se coloque para mim neste momento.”

A selecção portuguesa, acrescenta Fernando Santos, está preparada para estes momentos de tudo ou nada: “Se pensarmos no que tem acontecido, Portugal venceu as duas finais em que esteve envolvido. A pressão é um factor positivo, estes jogadores tem muita experiência.”

Fernando Santos fala desta selecção turca como uma equipa com muita qualidade individual e que joga com muito coração, algo que o seleccionador diz que Portugal tem de, pelo menos, igualar. “As partes fortes e fracas da selecção turca vou deixar para os meus jogadores. A Turquia muita qualidade individual, com muito nível, ao nível do passe da execução e da criatividade, é uma equipa que joga com o coração, muito competitiva, temos de igualar nesse aspecto, da paixão do coração e da entrega”, salientou.

O seleccionador português disse ainda que é essencial não deixar que a Turquia consiga jogar nos seus termos: “Tem jogadores muito importantes, como o Çalhanoglu, tem avançados muito rápidos e é uma equipa que se dá melhor com um jogo partido e dividido, e isso não será bom para nós.”

Já com poucas dúvidas sobre a equipa que vai jogar nesta quinta-feira, Fernando Santos voltou ainda a falar da derrota com a Sérvia que atirou a selecção portuguesa para o playoff, garantindo que Portugal vai fazer tudo para cumprir o objectivo: “A equipa da Sérvia teve algum mérito, mas houve demérito nosso. Se tivéssemos jogado bem, teríamos cumprido o objectivo. Mas gosto mais de me agarrar ao padrão desta equipa, ganhámos as duas finais em que estivemos.”