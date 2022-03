FC Porto lança empréstimo obrigacionista de 40 milhões de euros

A SAD do FC Porto anunciou nesta terça-feira a emissão de um empréstimo obrigacionista que pode chegar aos 40 milhões de euros, com um valor unitário de 5 euros e uma taxa de juro fixa de 5,25%. Um instrumento de financiamento que tem sido usado com frequência pelos emblemas nacionais.

O período de ofertas de subscrição para as Obrigações FC Porto SAD 2022-2025 decorre entre as 8h30 de 28 de Março e as 15h00 do dia 8 de Abril, sendo que, a cinco euros por subscrição, o investimento mínimo previsto é de 2.500 (correspondentes a 500 obrigações).

Os “azuis e brancos” informam, também, que até 5 de Abril poderá haver um aumento do montante global (os 40 milhões de euros), “através do lançamento de uma oferta pública de subscrição em dinheiro (“Oferta de Subscrição”) dirigida ao público em geral e de uma oferta pública de subscrição mediante entrega de Obrigações FC Porto SAD 2021-2023 (“Oferta de Troca” ), dirigida a titulares de Obrigações FC Porto SAD 2021-2023”.

Há cerca de um ano, o FC Porto antecipou o pagamento de um outro empréstimo obrigacionista (no caso de 35 milhões de euros, numa primeira fase), tendo este sido um mecanismo importante no equilíbrio financeiro da SAD durante o período de vigência do fair-play financeiro aplicado pela UEFA.