Clássicos da Liga e da Taça separados por quatro dias

Já há datas para os mais recentes clássicos que se aproximam no calendário do futebol português. O Sporting-Benfica, da 30.ª jornada da Liga, vai disputar-se no dia 17 de Abril, enquanto o FC Porto-Sporting, relativo à segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, decorrerá quatro dias depois.

Será, assim, no domingo de Páscoa que os dois “grandes” de Lisboa vão medir forças para o campeonato, sendo que antes o Benfica defrontará o Sp. Braga, na 28.ª jornada (1 de Abril), e o Belenenses SAD, na 29.ª (dia 9), enquanto o Sporting recebe o Paços de Ferreira no dia 3 e visita o Tondela no dia 9.

Quanto ao FC Porto, fechará a 28.º ronda no dia 4 de Abril, diante do Santa Clara, antes de visitar Guimarães, no dia 10. Seis dias mais tarde, recebe o Portimonense, em mais um capítulo da Liga, que actualmente lidera com seis pontos de vantagem sobre o Sporting.

E é precisamente com os “leões” que os “azuis e brancos” vão encontrar-se a 21 de Abril, para decidir qual dos dois marcará presença na final da Taça de Portugal. Na primeira mão, o FC Porto venceu por 1-2 em Alvalade, ao passo que na outra meia-final o Tondela leva uma vantagem de 3-0 sobre o Mafra, com o segundo embate previsto para dia 20.